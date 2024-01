Peine. Dogay Kilic hofft bei der Endrunde auf ein „geiles Turnier“. Vor sechs Jahren erzielte er in der Vorschlussrunde ein unglückliches Eigentor.

Die Erinnerungen an die letzte Endrunden-Teilnahme von Fortuna Oberg bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft sind im Kopf von Dogay Kilic zwiegespalten. Mit Blick auf den einen Tag im Januar 2018 spricht der Kreisliga-Mittelfeldspieler von einem „geilen Turnier“, allerdings endeten die Hoffnungen des damaligen Überraschungsteams im Halbfinale mit einem sehr unglücklichen Eigentor des 28-Jährigen. Etwas Trost spendete ihm die Auszeichnung als Pechvogel des Turniers. „Damals war das natürlich gar kein schönes Gefühl. Aber es ist sechs Jahre her – heute lache ich darüber“, erklärt Kilic, der gerne wie damals mit seiner Mannschaft in das Halbfinale einziehen möchte.