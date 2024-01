Peine. Torben Busack ist Torwarttrainer bei den U20-Frauen des VfL Wolfsburg, hütet nun aber bei der Endrunde das Tor des TSV Wendezelle.

„Einmal im Leben muss man da mitgespielt haben“, sagt Torben Busack, Torhüter des TSV Wendezelle, über die Hallenfußball-Kreismeisterschaft in Peine. Mit seinen erst 21 Jahren dürften sich ihm wohl noch einige Möglichkeiten eröffnen, trotzdem ist der Schlussmann des Bezirksligisten froh, schon jetzt hinter dieses tolle Erlebnis einen Haken machen zu können. Auch bei der Endrunde an diesem Samstag (ab 14 Uhr) steht der energiegeladene Keeper für sein Team zwischen den Pfosten – obwohl er in der Feldsaison aushilfsweise gerade einmal zwei Spiele absolviert hat.