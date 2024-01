Peine. Die Rot-Weißen gelten bei der Endrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaft als einer der Favoriten. RW lädt seinen kleinen Fanclub in die Halle ein.

Wenn Dario Cendamo von Rot-Weiß Schwicheldt im Rahmen der Hallenfußball-Kreismeisterschaft in der Vergangenheit auf den Lengeder Trainer Dennis Kleinschmidt traf, hat er ihm meist spaßeshalber folgendes gesagt: „Ich gratuliere dir vorab schonmal zum Sieg, der Umschlag mit dem Geld liegt schon bei euch in der Kabine.“ Bei der 25. Auflage des Turnierklassikers dürfte es der 31-Jährige wohl aber nicht ganz so ernst meinen wie in den vergangenen Jahren. Auch bei dieser Endrunde am Samstag sei der Landesligist aus dem Peiner Südkreis „der große Favorit“. Dario Cendamo fügt allerdings hinzu: „Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Ob wir ein Mitfavorit sind? Ich würde lügen, wenn ich ,Nein‘ sage.“