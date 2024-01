Hildesheim. Die Handballer treffen beim Turnier in Hildesheim unter anderem auf einen Drittligisten. Georg Strub soll erste Einsatzminuten sammeln.

Die Handballer des MTV Groß Lafferde starten mit einem kleinen Turnier in das neue Jahr 2024. Dem Verbandsligisten wurde wieder mal die Ehre zu teil, am kwg-Regio-Cup in Hildesheim teilzunehmen – als einziges Team, das aus einem anderen Landkreis stammt. „Das Turnier hat dort einen sehr hohen Prestigewert“, weiß MTV-Trainer Dennis Bühn, der vor dem Start in die zweite Saisonhälfte ein paar Sachen ausprobieren möchte.