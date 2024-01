Peine. Die Arminia ist das höchstspielende Team in der Gruppe D, in der sich auch vier Kreisligisten tummeln. Oberg will kaltschnäuziger werden.

An diesem Dienstagabend geht es um die letzten beiden Tickets für die Endrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaft. Und einen klaren Favoriten gibt es in der Gruppe D nicht unbedingt. Bezirksligist Arminia Vechelde sei nach Aussagen von Trainer Dennis Pasemann in diesem Jahr nicht sonderlich ambitioniert. Dahinter tummeln sich mit dem TSV Dungelbeck, dem TSV Wipshausen, Fortuna Oberg und dem TSV Edemissen gleich vier Kreisligisten. Das Feld komplettiert der TVJ Abbensen, der nach der Disqualifikation der SG Rosenthal/Schwicheldt in der Wild-Card-Gruppe als Dritter eben dieser nachrücken durfte und als Team aus der 2. Kreisklasse der krasse Außenseiter ist.