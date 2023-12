Peine. Die Rot-Weißen haben eine vermeintlich leichte Gruppe bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft. Sonnenberg und Woltwiesche sind Mitfavoriten.

Sieg beim Weihnachts-Cup in Edemissen, Platz 2 hinter dem SV Lengede beim eigenen Turnier: Der TSV Rot-Weiß Schwicheldt war in dieser Hallenfußball-Saison bereits sehr aktiv und ließ aufblitzen, zu was er imstande ist. Nicht wenige Beobachter im Kreis Peine trauen dem Bezirksligisten bei der diesjährigen Kreismeisterschaft am Silberkamp Großes zu. Doch zunächst muss das Team von Trainer Tobias Dreyer die Gruppe C an diesem Samstag (ab 15 Uhr) überstehen. Auch wenn dies auf dem Papier als machbare Aufgabe erscheint, warnt der RW-Coach.