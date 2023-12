Peine. Der Landesligist kommt nur wegen der besseren Tordifferenz hinter dem VfB Peine weiter.

Die Hauptrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaft startete mit einem ganz ordentlichen Knall. Beinahe hätte Seriensieger SV Lengede aus der Landesliga den Einzug in die Endrunde verpasst. Gleich im ersten Spiel unterlag der haushohe Favorit am Donnerstagabend dem VfB Peine unter tosendem Applaus mit 1:2. Im abschließenden Spiel gegen Teutonia Groß Lafferde legte das Team von Trainer Dennis Kleinschmidt zwar gut los, musste letztlich nach dem 3:3-Remis jedoch noch um das Finalticket bangen. Der Bezirksligist Teutonia war am Ende punktgleich mit Lengede, hatte aber das schlechtere Torverhältnis. Groß Lafferde beendete die Gruppe A „nur“ als Dritter.

Dieses Duell war das unterhaltsamste Spiel der ersten Vorrunden-Gruppe: Die Peiner schnappten sich gegen Lengede die ersten drei Punkte für den Endrundeneinzug. Es begann kontrovers, weil die Taktik von Landesligist SVL vorsah, den Ball zunächst lange in der Obhut von Keeper Nick Grünhagen zu behalten. Erinnerungen an die ungeliebte Kreismeisterschaft 2017 wurden wach, bei der dies Gang und Gebe gewesen war – Pfiffe schallten von der Tribüne. Trotzdem entwickelte sich noch ein packendes Spiel, in dem beide Teams mit offenem Visier agierten. Die Führung gelang den Lengedern durch Felix Karger, doch nur wenig später glich Can Kocak mit einem wuchtigen Schuss aus. Der VfB Peine, von seinen Anhängern lautstark angetrieben, hatte aber noch nicht genug. Keeper Abdullah Arvis fing einen Lengeder Angriff ab, ließ sich auch von einem vehementen Zupfer Sascha Podleskas nicht aufhalten und schaltete schnell um. Vor dem gegnerischen Tor setzte Sulhattin Capli den an diesem Tag starken Kerrim Driesen in Szene – 2:1! Mehr passierte nicht.

Der TSV Denstorf (blaue Trikots) verkaufte sich achtbar und ließ Kreisklassen-Konkurrent Takva Peine sowie den VfL Woltorf (weiße Trikots) aus der Kreisliga hinter sich. © regios24 | Lukas Everling

Während Lengede danach seinen Frust an Takva Peine aus der 1. Kreisklasse ausließ (7:1) und auch gegen den VfL Woltorf souverän gewann (4:0), taten sich die Peiner nach einem 4:1-Erfolg gegen den TSV Denstorf gegen ihren Stadtrivalen recht schwer. Nach Takvas 1:1-Ausgleich bissen sich die VfB-Spieler lange die Zähne aus, ehe ihnen noch zwei Treffer zum 3:1 gelangen. Allerdings musste Keeper Abdullah Arvis einmal in höchster Not eingreifen, um den erneuten Ausgleich zu verhindern. In der Zwischenzeit sammelten die Groß Lafferder fleißig ihre Pünktchen und wurden ihrer als Bezirksligist auferlegten Rolle durchaus gerecht – auch ohne ihre jahrelangen Stützen Tim Paul und Kevin Harms, die verletzungsbedingt fehlten. Gegen Takva (2:1), Woltorf (3:1) und Denstorf (2:1) gelangen wichtige aber recht glanzlose Arbeitssiege. Beim dritten Erfolg traf Teutonia-Flügelflitzer Lasgin Youssef erst 30 Sekunden vor dem Ablauf der Zeit zum 2:1.

Gegenwind kam schließlich im wichtigen Spiel gegen den VfB Peine auf. Der Kreisligist zerrte lange vom Führungstreffer durch Kerrim Driesen. Vor allem in den Schlussminuten versuchte es die Teutonia dann mit Schüssen aus der zweiten Reihe, traf aber selbst in Überzahl nicht. Stattdessen begrub Adil Eser mit seinem Tor zum 2:0 die letzten Hoffnungen des Bezirksligisten. Der geriet damit in die ungemütliche Lage, im abschließenden Spiel des Abends einen Sieg gegen den SV Lengede holen zu müssen, der sich im vierten Spiel gegen hartnäckige Denstorfer durchsetzte (3:0).

Eduard Rott (blaues Trikot) und die Groß Lafferder Fußballer schnupperten bis zur letzten Sekunde daran, die Sensation zu vollbringen und dem SV Lengede das Endrunden-Ticket wegzuschnappen. © regios24 | Lukas Everling

Und das entscheidende Spiel startete nicht gerade gut für die motivierte Teutonia. Durch zu einfache Treffer von Justin Folchmann und Sascha Podleska führten die Lengeder schnell mit 2:0. Die Groß Lafferder ließen sich trotzdem nicht abschütteln, verkürzten erst durch einen Treffer nach Ecke von Hendrik Zobjack und auch nach dem Lengeder 3:1 durch Marcel Burkutean noch einmal durch Alexander Vilonin (2:3) – spätestens ab diesem Moment saß in der prall gefüllten Silberkamp-Halle kaum noch jemand auf den Sitzen. Durch Jorge Röhrbein gelang der Teutonia in der Schlussminute sogar noch der Ausgleich. Der Puls derer, die es mit den Lengedern hielten, schnellte dann noch einmal in die Höhe, als Keeper Nick Grünhagen den Ball zu einem Mitspieler rollen wollte und ein Groß Lafferder dazwischen grätschen konnte. Der Ball flog aber neben das Tor und die Teutonen denkbar knapp aus dem Turnier.