Peine. Die Fußballer haben in der Wild-Card-Runde einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt. TVJ Abbensen rückt in die Hauptrunde nach.

Sie waren die große Überraschung in der Wild-Card-Runde der Hallenfußball-Kreismeisterschaft: die SG Rosenthal/Schwicheldt. Die starke Leistung des Teams aus der 2. Kreisklasse wird im Nachhinein aber doch noch zunichte gemacht. Weil die Falken einen nicht spielberechtigten Akteur auf das Feld geschickt haben sollen, werden sie disqualifiziert und dürfen nicht an der Hauptrunde teilnehmen. Darüber informierte Turnierchef Ralf Lüders die Vereine am Donnerstagnachmittag. Nachrücker ist der TVJ Abbensen aus der 2. Kreisklasse Nord, der nun am 2. Januar 2024 in der Gruppe D dabei sein darf.

Da bestraft man einen Spieler, der jahrelang im Verein ist, sich immer reingehauen hat und zuletzt lange verletzt war. Dominic Zimmermann - Spielertrainer der SG Rosenthal/Schwicheldt

Am Abend zuvor hatten die Rosenthaler in der Peiner Silberkamp-Halle guten Fußball gezeigt, dabei auch die klassenhöheren Teams des Bültener SC (2:0) und TSV Dungelbeck (2:1) geschlagen. Zu den weiteren Siegen gegen den SC United (3:0) und den TSV Klein Lafferde (5:1) gesellte sich nur eine Niederlage im abschließenden Spiel gegen die Abbenser (2:3). Die Nordkreisler hatten damit zehn Punkte gesammelt und landeten nur knapp auf dem dritten Platz hinter den Rosenthalern. Weil deren Spiele nun allesamt mit 0:3 gewertet werden, rückt der TVJ auf, da er sich bei Punktgleichheit mit der besseren Tordifferenz gegenüber dem Bültener SC behauptet.

Dominic Zimmermann, Spielertrainer der disqualifizierten SG, bedauert die Entwicklungen: „Mir tut es einfach für die Jungs leid, die sportlich wirklich etwas Gutes dargeboten haben.“ Bei dem nicht spielberechtigten Akteur handele es sich um jemanden, den Zimmermann allerdings zu Beginn der Saison in einem Pokalspiel eingewechselt habe. Durch Probleme des Coaches mit dem digitalen Spielbericht sei dies nun aber nicht mehr nachvollziehbar. „Für mich ergibt das keinen Sinn“, sagt Zimmermann. „Da bestraft man einen Spieler, der jahrelang im Verein ist, sich immer reingehauen hat und zuletzt lange verletzt war.“ Zur Disqualifikation erklärte er: „Ich würde so nicht weiterkommen wollen.“