Peine. Das orangene Team des Gastgebers setzt sich im Finale des Eulencups mit 5:1 gegen Kreisliga-Konkurrent TSV Dungelbeck durch.

Der VfB Peine hat erfolgreich seine Spieler für die Hallenfußball-Kreismeisterschaft in der kommenden Woche gesichtet. Beim eigenen Eulencup am Samstagabend in der Silberkamp-Halle schafften alle drei Teams des Ausrichters den Sprung in das Halbfinale. Einzig der TSV Dungelbeck wusste die Phalanx der Peiner zu durchbrechen und zog durch einen Sieg über die A-Jugend des VfB in das Endspiel ein. Dort musste die Eintracht im Duell mit dem Kreisliga-Konkurrenten aber dessen Stärke anerkennen und verlor zu Recht mit 1:5.

Dabei hatten die Dungelbecker dem späteren Endspielgegner zum Auftakt des Turniers noch ein 1:1-Unentschieden abtrotzen können. Durch ein weiteres Remis gegen Fortuna Oberg (0:0) und den deutlichen 4:0-Erfolg gegen den Salzgitteraner Bezirksligisten KSV Vahdet zogen die Dungelbecker sogar als Sieger der Gruppe A in das Halbfinale ein. Fortuna Oberg scheiterte mit zwei Remis und einer Niederlage als Tabellenletzter. In der Parallelgruppe erklomm die in Schwarz spielende Mannschaft des VfB Peine mit zwei Siegen gegen den SV Wendessen (4:1) und Borussia Salzgitter II (7:1) sowie einem Remis gegen die vereinseigene U19 (3:3) die Tabellenspitze.

In der Vorschlussrunde unterlag das schwarze Team des Gastgebers den in Orange spielenden Teamkollegen dann deutlich mit 1:7. Außerdem verlor es das Spiel um den dritten Platz nach Neunmeterschießen gegen die eigene A-Jugend. Diese hatte zuvor den Endspieleinzug durch eine 0:1-Niederlage gegen den TSV Dungelbeck verpasst, der dann im Finale kaum eine Chance hatte. Nach Toren von Can Kocak, Felix Förster und Adil Eser (2) gelang Tobias Jahns lediglich der Ehrentreffer zum 1:4. Can Kocak erhöhte im Anschluss für das VfB-Team auf 5:1. „Das Turnier hat Spaß gemacht“, sagte VfB-Trainer Mehmet Yasti, der das Turniersieger-Team betreut hatte. „Alle Spieler konnten sich zeigen.“