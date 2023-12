Edemissen. Weil die Halle zwischen Weihnachten und Neujahr gesperrt ist, findet das traditionelle Turnier im Peiner Nordkreis nur am Tag vor Heiligabend statt.

Weinachten und das Hallenfußball-Turnier des TSV Eintracht Edemissen gehören im Kreis Peine unweigerlich zusammen. Deshalb haben die Verantwortlichen beim Nordkreis-Verein auch keinen Gedanken daran verschwendet, das Turnier, das wegen der Corona-Pandemie letztmals 2019 stattgefunden hat, einschlafen zu lassen. „Uns war es sehr wichtig, das wieder aufleben zu lassen – hundertprozentig“, stellt Lukas Schulze, Trainer des TSV Edemissen in der Fußball-Kreisliga klar. Und so finden an diesem Samstag (ab 10 Uhr) unter dem Namen VGH-Brennecke-Cup gleich zwei Turniere mit insgesamt 14 Mannschaften statt. Im Vergleich zu den vergangenen Ausgaben ist dies aber eine abgespeckte Variante.