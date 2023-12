Peine. Das Tennisteam des MTV ist nicht böse um den verpassten Aufstieg. Entscheidung über Platz 2 oder 3 fällt erst im neuen Jahr.

Zum Titel und dem damit verbundenen Aufstieg hat es für die Herren 40 des MTV Stederdorf in der Tennis-Landesliga nicht gereicht. „Da haben wir uns ehrlich gesagt auch nicht drum gerissen“, erklärt Sportwart Bastian Wagner lachend und fügt hinzu: „Es war einfach nicht das primäre Ziel – wir wollten im nächsten Winter nicht unbedingt nach Aurich, Oldenburg und Wilhelmshaven fahren.“ Das macht dafür der Meister TSV Kirchrode, dem die Stederdorfer an diesem letzten Spieltag der Hallensaison noch die weiße Weste versaut haben. Mit einem 3:3 trennten sich die beiden Teams – und für die Stederdorfer wäre sogar noch mehr drin gewesen.

Aber im Match-Tiebreak war mein Gegner dann gleich wieder da. Er hat mich förmlich an die Hallenwand genagelt. Bastian Wagner - Kapitän des MTV Stederdorf über sein Einzel

Mit einem äußerst unrealistischen 6:0-Erfolg hätten die Stederdorfer noch die Spitze erklimmen können, unter Umständen hätte auch ein 5:1-Sieg reichen können. Und der war angesichts zweier im Match-Tiebreak verlorener Spiele gar nicht mal so unrealistisch. Beide Male war Bastian Wagner beteiligt, der sagt: „Es war beide Male mehr drin.“ Im Einzel hatte er einen Gegner, der längere Zeit im Ausland war und deshalb mit 17,7 keine allzu gute Leistungsklasse hatte. „Der war aber viel stärker als ich“, urteilte Wagner, der nach verlorenem ersten Satz (1:6) immerhin wieder einen Fuß in die Tür bekam (6:4). „Das hatte mich auch ein bisschen überrascht. Aber im Match-Tiebreak war mein Gegner dann gleich wieder da. Er hat mich förmlich an die Hallenwand genagelt“, erklärte Wagner nach dem 3:10. Auch Torsten Lauenstein, der erstmals in dieser Saison ausgeholfen hatte, unterlag im Einzel (4:6, 1:6), während Daniel Margraff (6:3, 7:5) und Henning Giere (6:3, 7:6) ihre Matches über den kleinen Umweg Tiebreak für sich entschieden.

Henning Giere und Bastian Wagner haben im Doppel Probleme mit einem Ex-Kollegen

Im Doppel boten sich schließlich zwei packende Begegnungen. Bastian Wagner und Henning Giere hatten nach 4:6 und 6:4 eigentlich das Momentum auf ihrer Seite. „Aber gegen einen anderen Tennistrainer ist es sehr schwer, wenn man auch schonmal mit ihm zusammen in einem Team gespielt hat“, sagte Wagner über Piet Laß auf der anderen Seite des Netzes. Den Match-Tiebreak habe er an sich gerissen und die Stederdorfer hatten mit 5:10 das Nachsehen. Immerhin behaupteten sich auf dem Nebenfeld Daniel Margraff und Torsten Lauenstein (2:6, 6:3, 10:6). „Damit sind wir die einzigen, die Kirchrode immerhin einen Punkt abgeknöpft haben“, freute sich Wagner. Ganz sicher hat sein Team Platz 2 noch nicht, weil Verfolger TG Hannover II noch das Spiel gegen den SV Arnum offen hat. Aber auch so sei es eine sehr erfolgreiche Saison gewesen, befand der MTV-Sportwart.