Vechelde. Die Volleyballerinnen verlieren mit 0:3 bei der GfL Hannover und können das rettende Ufer nicht mehr erreichen, da der PSV nur mit 2:3 verliert.

Es ist dieses eine Szenario eingetreten, was es möglich macht: Die Volleyballerinnen der Vallstedt Vechelde Vikings können bereits kurz vor den Weihnachtstagen die Abstiegsplätze der Oberliga 3 nicht mehr verlassen und kehren nach nur einem Jahr in die Verbandsliga zurück. Seit der jüngsten 0:3-Niederlage (14:25, 14:25, 17:25) hat das Team nun die Gewissheit darüber. „Wir nehmen das alles als Erfahrung mit“, erklärt Spielerin Vivien Wagner, die in der neuen Saison wieder angreifen möchte. Bestmöglich sollen auch in den verbleibenden drei Oberliga-Spielen gegen die Tabellennachbarn USC Braunschweig II (20. Januar) und ASC Göttingen (27. Januar) sowie den PSV Hannover (9. März) noch Punkte her, damit die Vikings die Serie nicht als Letzter abschließen.

GfL Hannover fertigt die Wikingerinnen im Schnelldurchlauf ab

Der Spieltag in der Landeshauptstadt begann damit, dass Gastgeber GfL Hannover gegen den PSV nur mit 3:2 gewonnen hatte. Dadurch erhielten die Gäste einen Punkt, der sie auf dem rettenden Ufer in unerreichbare Ferne für die Vikings hievte. Zehn Punkte beträgt der Rückstand, nur noch neun kann das Team aus der Gemeinde Vechelde sammeln. Und: „Der Sieg hat GfL nochmal einen kleinen Push gegeben“, erklärte Vikings-Spielerin Vivien Wagner. Im Schnelldurchlauf geriet ihr Team unter die Räder, gerade einmal 72 Minuten dauerte die Partie. „Leider ist nicht das eingetreten, was ich erwartet habe: Dass wir nun endlich befreit aufspielen können“, bedauert Wagner.

Grundsätzlich finde sie, dass die Wikingerinnen in die Oberliga gehören. „Wir haben es in dieser Saison aber nicht geschafft, von Beginn an da zu sein. Und hier darf man einfach nicht verschlafen“, sagte die Angreiferin. Bis zur neuen Spielzeit – dann in der Verbandsliga – wollen die Vechelderinnen an ihren Defiziten arbeiten. Außerdem hoffen sie auf die Rückkehr von drei Leistungsträgerinnen, die in dieser Saison schmerzlich vermisst wurden.