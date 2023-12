Salzgitter-Lebenstedt. Die Viktoria-Fußballer verlieren beim Borussia-Cup in Lebenstedt das Endspiel mit 0:1 gegen Gastgeber Borussia Salzgitter. Lionel Baron verletzt sich.

Ihrer Favoritenrolle nicht gänzlich gerecht wurden die Fußballer des SV Viktoria Woltwiesche an diesem Wochenende. Den Borussia-Cup in der Amselstieghalle in Salzgitter-Lebenstedt beendete der Kreisligist auf dem zweiten Platz, nachdem er das Endspiel gegen eine Mannschaft von Gastgeber Borussia Salzgitter knapp mit 0:1 verloren hatte. „Wir wollten das Turnier unbedingt gewinnen und waren im Finale eigentlich überlegen“, bedauerte Viktoria-Spieler Bülent Sevimli. Dennoch sah er eine gute Leistung seiner Mannschaft, die am 30. Dezember bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft am Silberkamp in Peine gefordert sein wird.

Drei gehaltene Neunmeter: Jan Leinemann pariert Viktoria Woltwiesche ins Finale

Die Gruppenphase gegen die vier Mannschaften, die allesamt in der 1. Kreisklasse Nordharz beheimatet sind, dominierten die Woltwiescher. Dabei setzten sie sich gegen Victoria Heerte (2:1), Fortuna Lebenstedt II (4:2), sowie die zweite (2:0) und dritte Mannschaft von Borussia Salzgitter (4:1) durch. Im Halbfinale gegen den Zweiten der anderen Gruppe trafen die Woltwiescher auf die Oberliga-Reserve des VfV Borussia 06 Hildesheim und erlebten ein sehr hitziges Spiel. „Das war wirklich Drama pur“, so der Viktoria-Spieler. Nachdem die Woltwiescher mit 2:0 in Führung gegangen waren, erlaubten sie sich einige Stellungsfehler. Der Gegner aus der 1. Kreisklasse Hildesheim nutzte diese und glich die Partie noch vor der Schlusssirene zum 2:2 aus. „Und im Neunmeterschießen haben sie dann keinen Ball reinbekommen“, freute sich Sevimli. Torhüter Jan Leinemann hatte gleich die ersten drei Versuche der Hildesheimer pariert. Und weil seine Vorderleute alle Schüsse versenkten, zog die Viktoria in das Endspiel ein.

Dort agierten sie gegen das beste Team des Gastgebers aber „zu zaghaft“, wie Bülent Sevimli erklärte. Auf beiden Seiten habe es kaum gute Offensivaktionen gegeben, trotzdem erzielte die Borussia einen Treffer. Ein Flipperball landete bei einem völlig freistehenden Salzgitteraner, der den 1:0-Endstand und damit den Turniersieg des Ausrichters besorgte. Trotzdem zog Bülent Sevimli ein ordentliches Fazit: „Manchmal haben wir uns zwar ein bisschen schwergetan. Viele Abläufe haben allerdings schon gut gepasst.“ Der Sommerneuzugang der Viktoria ist sich aber sicher, „dass wir noch ein, zwei Schippen drauflegen können“.

Woltwiesches Stürmer Lionel Baron droht verletzt auszufallen

Ärgerlich endete das Turnier für Stürmer Lionel Baron. Im Halbfinale war der Woltwiescher Wirbelwind geschubst worden und mit einem Gegenspieler zusammengeprallt. „Es sieht bei ihm nach einer Knieprellung aus. Da müssen wir abwarten – nicht, dass es doch etwas Schlimmeres ist. Er ist ein wichtiger Spieler für uns“, erklärte sein Teamkollege Bülent Sevimli.