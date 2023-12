Peine. Das Team von Murat Güzel setzt sich beim Peiner Futsal-Kreisentscheid gegen den Landesliga-Konkurrenten VfB Peine durch.

Bis zur deutschen Meisterschaft im Futsal hatte es der Vechelder Trainer Murat Güzel mit seinen B-Junioren-Fußballern in der vergangenen Hallensaison geschafft. Und nun, wo die Arminen in der höchsten Altersklasse angekommen sind, hat der Coach mit seinem Team kurz vor den Weihnachtstagen zumindest schon mal den ersten Schritt gemacht, um in diesem Winter wieder Ähnliches ins Rollen zu bringen. Beim Peiner Kreisentscheid setzte sich der SV Arminia Vechelde mit einem Punkt mehr gegen Landesliga-Konkurrent VfB Peine durch und vertritt den Landkreis am 28. Januar 2024 bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft in der Amselstieghalle in Salzgitter-Lebenstedt. „Wir haben technisch guten Fußball gezeigt und die wichtigen Spiele für uns entschieden. Ausschlaggebend war die gute Defensive“, berichtete Güzel. Dabei erlaubte sich seine Mannschaft aber einen kleinen Patzer, der den Druck bis zum letzten Spiel aufrecht hielt.

Meine Jungs waren sehr fokussiert. Sie wollten den Turniersieg unbedingt, das habe ich gespürt. Murat Güzel

Noah Mook (in Blau) und der SV Arminia Vechelde setzten sich beim Peiner Kreisentscheid gegen den VfB Peine (in Rot-Grün) mit 2:0 durch. © regios24 | Henrik Bode

Neben den beiden Favoriten aus Peine und Vechelde nahmen auch die drei Bezirksligisten SV Lengede, Pfeil Broistedt und TSV Edemissen, sowie das beste Team aus der Kreisliga, die JSG Rosenthal/Schwicheldt/Handorf/Bülten teil. Und der Spielplan war ungünstig zusammengestellt: Gleich in der ersten Runde des Turniers, das im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt wurde, trafen die beiden Landesligisten aufeinander. In einem guten Schlagabtausch setzten sich die Vechelder mit 2:0 gegen den VfB Peine durch. „Wir haben sehr dominanten Fußball gespielt“, befand Murat Güzel. „Der VfB war ein bisschen überrascht, weil wir seine Spieler sehr früh gestört haben und dadurch immer wieder offensive Akzente gesetzt haben.“

Arminia Vechelde findet gegen die tiefstehende Konkurrenz nicht immer Lösungen

Nach dem folgenden 2:1-Erfolg der Vechelder gegen den Rivalen vom SV Lengede geriet der Arminia-Motor etwas ins Stottern. Gegen den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Edemissen musste sich das Güzel-Team mit einem 1:1-Remis zufriedengeben. „Da haben wir uns ein bisschen schwergetan. Bis auf den VfB Peine haben sich alle Teams hinten reingestellt“, erklärte der Vechelder Coach. Durch die vier Gegenspieler und ihren Torwart sowie drei angreifende Vechelder sei vor den kleinen Futsal-Toren in der Gunzelin-Sporthalle in Peine stets reger Betrieb gewesen. „Da war es dann schwierig, die richtigen Lösungen zu finden“, erläuterte Murat Güzel. Besser gelang dies seiner Mannschaft beim 3:0-Erfolg gegen die JSG Rosenthal.

Die Lengeder Fußballer (rote Trikots) reihten sich hinter den beiden Landesligisten aus Peine und Vechelde ein. © regios24 | Henrik Bode

Parallel hatte der VfB Peine seine Spiele gegen Edemissen (3:0), Rosenthal (3:1) und Broistedt (2:1) gewonnen. Mit dem 3:1-Erfolg über den SV Lengede zum Start der abschließenden Spielrunde erzeugte das Team von Trainer Kiriakos Aslanidis ordentlich Druck auf seinen Landesliga-Konkurrenten. Doch die Vechelder hielten Stand und eroberten sich mit dem 2:1-Erfolg gegen Pfeil Broistedt die Tabellenführung zurück und damit auch den Turniersieg. „Meine Jungs waren sehr fokussiert. Sie wollten den Sieg unbedingt, das habe ich gespürt“, so der Coach.

Arminia-Coach Murat Güzel lobt jungen Schiedsrichter von Marathon Peine

Man habe auch ein Stück weit die Erfahrung im Kader gesehen, befand Güzel. Schließlich seien beim Erfolg auf Kreisebene sieben Spieler dabei gewesen, die auch im vergangenen Jahr um die deutsche Meisterschaft der B-Junioren mitgespielt hatten. Insgesamt waren es sogar acht Akteure aus dem jüngeren U18-Jahrgang, die sich nun auf Bezirksebene gegen vermutlich wieder ältere Gegner durchsetzen wollen. „Wir möchten so viele Turniere mitnehmen, wie es geht“, erklärte Güzel das Ziel des Winters. Im Zuge des Kreisentscheides verteilte der Coach zudem ein Lob an die Schiedsrichter. Neben dem etwas erfahreneren Dennis Söhlke (TSV Clauen/Soßmar) habe Julien Müller (TSV Marathon Peine), der teils jünger als die Spieler war, einen guten Job gemacht.

Der FC Pfeil Broistedt (blaue Trikots) musste sich gegen den TSV Edemissen (orangene Trikots) mit einem 0:0-Remis zufriedengeben. Den einzigen Sieg holten die Pfeile gegen die JSG Rosenthal aus der Kreisliga. © regios24 | Henrik Bode

Die Tabelle

1. Platz: Arm. Vechelde (4 Siege, 1 Remis, 0 Niederlagen – 10:3 Tore – 13 Punkte).

2. Platz: VfB Peine (4 Siege, 0 Remis, 1 Niederlage – 11:5 Tore – 12 Punkte).

3. Platz: SV Lengede (2 Siege, 1 Remis, 2 Niederlagen – 9:5 Tore – 7 Punkte).

4. Platz: Pfeil Broistedt (1 Sieg, 2 Remis, 2 Niederlagen – 4:5 Tore – 5 Punkte).

5. Platz: JSG Rosenthal (1 Sieg, 0 Remis, 4 Niederlagen – 4:11 Tore – 3 Punkte).

6. Platz: TSV Edemissen (0 Siege, 2 Remis, 3 Niederlagen – 1:10 Tore – 2 Punkte).