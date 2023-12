Osnabrück/Vallstedt. Regionalliga-Volleyballer aus Vallstedt und Vechelde gewinnen bei Schlusslicht VC Osnabrück ohne Probleme und bleiben weiter oben dran.

Die Vallstedt Vechelde Vikings, sie sind in der Volleyball-Regionalliga Nordwest weiterhin mit im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz zur 3. Liga. Bei Schlusslicht VC Osnabrück hatten die Vikings wenig Mühe und fuhren mit einem souveränen 3:0 (25:18, 25:12, 25:20)-Sieg zurück in den Kreis Peine.

Einige Umstellungen

Mit drei personellen Veränderungen ging es für die Gäste in die Partie beim Letzten: Für Daniel Dinter rückte Adrian Quistorff, der sonst auf Außen zum Einsatz kommt, auf die Liberoposition – und machte seine Sache so gut, dass er gar Spieler des Spiels wurde. Auf der Zuspielposition agierte Chris-Nico Koch, „der in den bisherigen Begegnungen nicht viel zum Einsatz kam“, wie Vikings-Trainerin Franziska Sonnenberg berichtete. Auch Koch habe überzeugt. Ebenso wie Kapitän Torben Wagner, der für Alexander Brem auf Diagonal spielte, und dort seine Visitenkarte hinterließ.

Zum Spiel: Die Gäste zeigten vor 30 Zuschauern in der Osnabrücker Sporthalle am Schloßwall von Beginn an, wer die klare Favoritenrolle inne hatte. „Wir haben uns in jedem Satz von Anfang an ein Punktepolster erarbeitet“, sagte Sonnenberg. Der erste Durchgang ging mit 25:18 klar an die Vikings. Noch mehr aufs Gaspedal drückten die Sonnenberg-Schützlinge im zweiten Durchgang. Mit einem satten 13-Punkte-Polster holten sich die Vallstedter und Vechelder Satz 2 (25:12). Etwas knapper, aber auch nicht gefährdet, gestaltete sich letztlich der letzte Satz. Dennoch wurde auch dieser am Ende mit 25:20 gewonnen. „Alle Sätze waren ähnlich solide von uns“, konstatierte die Übungsleiterin der Vikings.

Sie sei mit dem Auftritt über die gesamte Spielzeit sehr zufrieden gewesen, lobte Sonnenberg und führte aus: „Ich habe in allen drei Sätzen nicht eine Auszeit genommen – das sagt schon alles aus.“

Mit dem sechsten Sieg in der neunten Partie geht‘s für die Gäste nun in die Weihnachtspause. In der nächsten Woche bittet die Trainerin der Vikings ihre Akteure noch mal zum Training, ehe es dann am 3. Januar mit der nächsten Einheit wieder los geht.

Vikings: Koch, Quistorff, Ebeling, J. Mann, Herrmann, L. Mann, Kluge, Wagner.