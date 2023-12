Osnabrück. Das Team aus der Gemeinde Vechelde tritt zum letzten Regionalliga-Spiel des Jahres beim Schlusslicht an und will auf Platz 3 überwintern.

Die Motivationsspritze für das letzte Auswärtsspiel des Jahres haben sich die Vallstedt Vechelde Vikings am vergangenen Wochenende höchstpersönlich abgeholt. Mit einem 3:1-Erfolg schloss der Volleyball-Regionalligist das Derby bei der SG STV/MTV Salzgitter ab und schöpfte damit die nötige Kraft für das kommende Duell beim VC Osnabrück. Am Samstag nehmen die Wikinger die fast dreistündige Auswärtsfahrt in Angriff und treten ab 15.30 Uhr beim Schlusslicht an. Die Devise ist klar: Das Team aus der Gemeinde Vechelde möchte schnellstmöglich drei Punkte entführen. „Es ist das erste Spiel der Rückrunde und die wollen wir so starten, dass wir auf dem dritten Tabellenplatz überwintern. Gewinnen wir, kann uns den niemand streitig machen“, erklärt der aktuell noch verletzte Angreifer Patrick Korporal.

Im Hinspiel zum Saisonstart ließen die Vikings den Osnabrückern keine Chance. 25:20, 25:22 und 25:18 hieß es nach gerade einmal 79 Minuten. „Wir fahren da als Favorit hin“, weiß Patrick Korporal. Letztlich könne sich sein Team beinahe nur selbst im Wege stehen. Allerdings haben die Wikinger für das Auswärtsspiel einen starken Kader beisammen, fast exakt den gleichen wie in Salzgitter. Lediglich auf der Zuspieler-Position gibt es einen Wechsel: Chris-Nico Koch rückt anstelle von Jens Schulze in den Kader, Hauptzuspieler dürfte wohl aber Tim Kluge bleiben.

Dessen Einsatz war zunächst noch fraglich, doch nun steht er doch zur Verfügung. Patrick Korporal ist froh, dass sein Team auf dieser Position doppelt besetzt sein wird: „In Salzgitter haben wir gesehen, dass es ganz gut ist, auch mal durchwechseln zu können.“ Mit dem in dieser Saison dreifachen MVP Alex Brem fehlt den Vikings in Osnabrück zwar ein wichtiger Angreifer. Am vergangenen Spieltag hatte aber vor allem Bastian Ebeling gezeigt, dass er auch die Rolle des Punktelieferanten ausfüllen kann.