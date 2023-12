Schwicheldt. Der Aufsteiger ist in der Fußball-Bezirksliga mit seiner Ausbeute bis zur Winterpause zufrieden, stellt aber auch die zweitschwächste Defensive.

Zur Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga sollte der TSV Rot-Weiß Schwicheldt wohl überlegen, die Eintrittspreise zu erhöhen. Denn wer sich ein Spiel des Aufsteigers ansieht, kommt in den allermeisten Fällen auf seine Kosten. Satte 91 Tore fielen, wenn die Rot-Weißen beteiligt waren – im Schnitt also 6 pro Spiel –, was den Höchstwert in der Staffel 2 darstellt. „Bei uns gibt es einige im Team, die eine Tipprunde für die Bezirksliga haben – da laufen die Quoten natürlich immer heiß, dass bei uns viele Treffer fallen“, erklärt Trainer Tobias Dreyer lachend. Er ist sich aber im Klaren: „Bei uns ist natürlich die Defensive der Knackpunkt.“ Insgesamt ist der Coach mit der ersten Hinrunde des Vereins in der Bezirksliga aber zufrieden.