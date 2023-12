Wedtlenstedt. Der Coach erfährt beim MTV in der 1. Kreisklasse nicht genügend Unterstützung durch das Team. Steffen Brüggemann übernimmt nun.

Er hatte sich einiges vorgenommen und sich dafür mächtig ins Zeug gelegt. Den MTV Wedtlenstedt wollte Trainer Benjamin Weiß wieder zu einer starken Kraft in der 1. Fußball-Kreisklasse machen und mit ihm künftig in Richtung Kreisliga blicken. Doch letztlich ging alles nicht ganz so auf, wie es sich der frühere Coach des TSV Marathon Peine vorgestellt hatte. Nach elf Spielen, die das Tabellenschlusslicht allesamt verlor, trennen sich nun die Wege der beiden Parteien bereits nach nur einem halben Jahr in diesem Winter wieder. Weiß hatte seinen Wunsch geäußert, als Co-Trainer bei Bezirksligist Rot-Weiß Schwicheldt einzusteigen und wird dort künftig Tobias Dreyer unterstützen.