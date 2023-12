Woltwiesche. Der Badminton-Regionalligist holt zum Rückrundenauftakt drei Punkte und dürfte nichts mehr mit dem Abstieg zu tun bekommen.

Viel besser hätte der Start in die Rückrunde für die Badmintonspieler der SG Vechelde/Lengede gar nicht laufen können. Nicht nur gelang dem Regionalligisten der anvisierte Sieg gegen Kellerkind Blau-Weiß Wittorf-Neumünster II, sondern auch ein sehr achtbares Remis gegen den neuen Tabellenzweiten SG Hammer/Altenholz/Molfsee. „Wir sind super zufrieden mit den drei Punkten“, erklärte Vecheldes Kapitän Henning Zanssen. Mit dem Abstieg dürfte der Aufsteiger nichts mehr zu tun bekommen.

SG Vechelde/Lengede – Blau-Weiß Wittorf-Neumünster II 6:2 (12:7 Sätze, 386:348 Bälle). Auf dem Papier sieht das Ergebnis mit 6:2 recht deutlich aus, in Wirklichkeit sei es aber doch viel knapper gewesen, erklärt Zanssen. Schließlich seien vor allem das zweite Herrendoppel von Markus und Luca Müller, sowie das Mixed von Sebastian Remus und Romina Plöger sehr umkämpft gewesen. Beide Matches gingen in den dritten Satz und endeten dort mit 21:18 und 22:20 für die Südkreis-SG. „Da hat wirklich niemand seinem Gegner etwas geschenkt. Es war jeweils ein Schlagabtausch auf Augenhöhe“, berichtete Zanssen.

Letztlich sei die gewählte Aufstellung wieder einmal voll aufgegangen. Marius Meyer und Henning Zanssen bildeten das erste Doppel und gewannen zumindest etwas überraschend gegen den früheren Peiner Zweitliga-Spieler Philipp Nebendahl und dessen Partner. Dadurch konnten die Vechelder ein starkes zweites Doppel mit den beiden Müllers stellen, das einen weiteren Punkt sicherte. Auch der Einzel-Verzicht der angeschlagenen Lena Moses zahlte sich aus: Romina Plöger siegte in dieser Disziplin in zwei Sätzen.

Die Ergebnisse, 1. Herrendoppel: Marius Meyer/Henning Zanssen – Philipp Nebendahl/Jarne Vater 2:0 (26:24, 21:17), Damendoppel: Stina Vrielmann/Lena Moses – Carina Hingst/Tiina Kähler 2:0 (21:16, 21:13), 2. Herrendoppel: Markus Müller/Luca Müller – Malte Gerdes/Sebastian Trautloff 2:1 (16:21, 21:19, 21:18), 1. Herreneinzel: Marius Meyer – Philipp Nebendahl 0:2 (10:21, 15:21), Dameneinzel: Romina Plöger – Manja Oldhaver 2:0 (21:19, 21:12), Mixed: Sebastian Remus/Romina Plöger – Jarne Vater/Tiina Kähler 2:1 (16:21, 21:10, 22:20), 2. Herreneinzel: Markus Müller – Erik Bohnsack 2:1 (21:17, 19:21, 21:15), 3. Herreneinzel: Luca Müller – Malte Gerdes 0:2 (20:22, 14:21).

SG Vechelde/Lengede – SG Hammer/Altenholz/Molfsee 4:4 (12:10 Sätze, 420:413 Bälle). Die Spielgemeinschaft aus Schleswig-Holstein reiste ohne Spitzenspieler Lucas Paulsen (geb. Bednorsch) an, der im vergangenen Jahr noch mit dem VfB/SC Peine in der 2. Liga spielte. „Trotzdem war das noch eine sehr, sehr starke Mannschaft“, urteilte Henning Zanssen, der erneut mit Marius Meyer das erste Herrendoppel übernahm. Und überraschend setzten sie sich mit 21:19 und 23:21 durch. „Nach dem Spiel hat uns einer der Gegner gesagt, dass die beiden seit zwei Jahren kein gemeinsames Doppel mehr verloren haben“, berichtete Zanssen und fügte hinzu: „Der Jubel war natürlich riesengroß, weil wir nicht damit gerechnet haben.“ Dafür verloren die Vechelder aber das Damendoppel (19:21 im dritten Satz), das sie beim Remis in der Hinrunde gewonnen hatten.

Luca [Müller] ist nach seiner Verletzung wieder bei 100 Prozent. Henning Zanssen

In der Folge gewann einzig das neuformierte Duo Luca Müller/Sebastian Remus noch in zwei Sätzen, alle anderen fünf Partien gingen über die volle Distanz. Stina Vrielmann hatte sich an diesem Tag sehr gut gefühlt, sagt Zanssen, weshalb sie im Einzel ran durfte. Und gegen die starke Marina Korsch zog sie nur ganz knapp den Kürzeren, unterlag im entscheidenden Satz mit 19:21. Aus diesem 2:2-Zwischenergebnis machten Marius Meyer und Luca Müller danach sogar eine 4:2-Führung für die Hausherren. „Luca ist nach seiner Verletzung wieder bei 100 Prozent“, lobte Zanssen den Youngster, der seinen Gegner regelrecht niedergekämpft hat und erst im dritten Satz mit dem 21:19 das Spiel für sich entschied.

Die Südkreis-SG hatte nun gute Karten auf einen Überraschungssieg, doch weder das Mixed noch Markus Müller im Einzel gestalteten ihre Matches siegreich. Romina Plöger und Sebastian Remus agierten im dritten Satz zu nervös und wichen von ihrer guten Taktik ab, Einzelspezialist Müller hingegen war nach dem Vortag leicht angeschlagen. „Ihm haben 10 Prozent gefehlt. Er konnte sich nicht befreien und hatte nicht so viel Dampf“, berichtet Zanssen.

Die Ergebnisse, 1. Herrendoppel: Marius Meyer/Henning Zanssen – Collin Strehse/Jendrik Städler 2:0 (21:19, 23:21), Damendoppel: Lena Moses/Stina Vrielmann – Marina Korsch/Conny Paulsen 1:2 (16:21, 21:19, 19:21), 2. Herrendoppel: Luca Müller/Sebastian Remus – Jona Breitkreutz/Frederik Gerteis 2:0 (21:18, 21:11), 1. Herreneinzel: Marius Meyer – Collin Strehse 2:1 (21:16, 14:21, 21:12), Dameneinzel: Stina Vrielmann – Marina Korsch 1:2 (14:21, 22:20, 19:21), Mixed: Sebastian Remus/Romina Plöger – Jendrik Städler/Conny Paulsen 1:2 (18:21, 21:10, 16:21), 2. Herreneinzel: Markus Müller – Jona Breitkreutz 1:2 (24:22, 16:21, 12:21), 3. Herreneinzel: Luca Müller – Frederik Gerteis 2:1 (18:21, 21:16, 21:19).