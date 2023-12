Vöhrum. Die Badminton-Spieler schlagen den Horner TV und die SG Bremen/Neustadt am letzten Spieltag des Jahres 2023 jeweils mit 6:2.

Jetzt stehen die Peiner Badmintonspieler wieder da, wo sie auch am Ende der Saison stehen wollen: an der Tabellenspitze der Regionalliga. Durch einen 6:2-Erfolg im Topspiel und den folgenden 6:2-Pflichtsieg gegen Abstiegskandidat SG Bremen/Neustadt haben die Peiner den Horner TV auf dem Platz an der Sonne abgelöst und sich damit die Herbstmeisterschaft unter den Weihnachtsbaum gelegt. In beiden Spielen gingen nur die Einzel von Lukas Behme und Wolf-Dieter Papendorf verloren.

VfB/SC Peine – Horner TV 6:2 (13:6 Sätze, 348:293 Bälle). Die Peiner profitierten davon, dass mit Hauke Graalmann wie schon im Hinspiel der erste Herr der Gäste fehlte. „Das hat uns auch gewundert“, erklärte Wolf-Dieter Papendorf. „Zumal Horn eigentlich aufsteigen möchte.“ So schafften es die Peiner recht zügig, sich den Sieg zu erspielen. Einzig die beiden Herreneinzel von Papendorf und Lukas Behme gingen verloren. „Mir fehlt aktuell ein bisschen die Fitness, weil ich immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen habe“, sagte Papendorf, der zuletzt vier Wochen lang pausiert hatte und deutlich in zwei Sätzen unterlag. Während Lukas Behme im dritten Satz verlor, lief es in den beiden anderen Einzeln von Niklas König und Larina Tornow besser: Sie setzten sich jeweils im Entscheidungssatz durch. „Wir wollten unbedingt gewinnen, weil das Hinspiel unglücklich nur 4:4 ausgegangen war“, berichtete Papendorf. Damals hatte sich Mirco Ewert im Spiel die Hand gebrochen, weshalb die Peiner zwei Partien abschenken mussten.

Die Ergebnisse, 1. Herrendoppel: Lucas Gredner/Lukas Behme – Luca Wiechmann/Eric Teller 2:0 (21:12, 21:15), Damendoppel: Larina Tornow/Nadine Cordes – Hannah Berge/Elena Bokov 2:0 (21:12, 21:10), 2. Herrendoppel: Wolf-Dieter Papendorf/Niklas König – Marc Flato/Florian Selke 2:0 (21:14, 21:13), 1. Herreneinzel: Niklas König – Luca Wiechmann 2:1 (21:11, 19:21, 21:16), Dameneinzel: Larina Tornow – Hannah Berge 2:1 (22:20, 10:21, 21:13), Mixed: Lucas Gredner/Nadine Cordes – Marc Flato/Elena Bokov 2:0 (21:10, 21:7), 2. Herreneinzel: Wolf-Dieter Papendorf – Eric Teller 0:2 (14:21, 4:21), 3. Herreneinzel: Lukas Behme – Florian Selke 1:2 (21:14, 10:21, 17:21).

VfB/SC Peine – SG Bremen/Neustadt 6:2 (12:6 Sätze, 357:291 Bälle). Im zweiten Spiel waren die Peiner der klare Favorit, taten sich anfangs aber recht schwer. In beiden Herrendoppeln verlor der Zweitliga-Absteiger den ersten Satz, rückte in der Folge die Verhältnisse aber wieder gerade. „Das war schon ein kleiner Krampf. Wir waren irgendwie nicht ganz so auf dem Feld wie sonst“, erklärte Papendorf. In sämtlichen anderen Begegnungen spielten die Peiner ihre Routine aus und tüteten den siebten Saisonsieg im neunten Spiel ein, ehe erneut Papendorf und Behme im Einzel unterlagen.

Die Ergebnisse, 1. Herrendoppel: Lucas Gredner/Lukas Behme – Jonathan Busch/Tobias Langpaap 2:1 (20:22, 21:16, 21:18), Damendoppel: Larina Tornow/Nadine Cordes – Samira Gobin/Nora Altgilbers 2:0 (21:16, 21:16), 2. Herrendoppel: Niklas König/Wolf-Dieter Papendorf – Frederik Guhl/Felix Ruth 2:1 (19:21, 21:17, 21:8), 1. Herreneinzel: Niklas König – Felix Ruth 2:0 (21:13, 21:16), Dameneinzel: Larina Tornow – Samira Gobin 2:0 (21:10, 21:8), Mixed: Lucas Gredner/Nadine Cordes – Tobias Langpaap/Nora Altgilbers 2:0 (21:7, 21:17), 2. Herreneinzel: Wolf-Dieter Papendorf – Dennis Chen 0:2 (20:22, 20:22), 3. Herreneinzel: Lukas Behme – Frederik Guhl 0:2 (16:21, 10:21).