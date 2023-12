Salzgitter-Bad. Die STV/MTV-Volleyballer müssen sich im Nachbarschaftsduell den Vallstedt Vechelde Vikings mit 1:3 geschlagen geben.

„Es hat leider nicht gereicht“, bedauerte Bianca Kerkmann. Mit ihrer SG STV/MTV Salzgitter verlor die Trainerin am Samstagabend das Derby in der Volleyball-Regionalliga gegen die Vallstedt Vechelde Vikings trotz 1:0-Satzführung noch mit 1:3 (25:18, 21:25, 23:25, 18:25). Nachdem die Gäste aus dem benachbarten Kreis Peine eine Schippe draufgelegt hatten, kamen die Salzgitteraner Südstädter teils nicht mehr ganz hinterher und mussten sich dem Gegner geschlagen geben.

Ich hätte nicht gedacht, dass der erste Satz so deutlich ausgeht. Bianca Kerkmann, Trainerin der SG STV/MTV Salzgitter

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr. Angeführt von seinen lautstarken Fans lieferte das Kerkmann-Team einen ganz starken ersten Satz ab: „Unser Matchplan ist voll aufgegangen. Wir hatten druckvolle Aufschläge und Angriffe in bestimmte Zonen auf dem Feld. Der Block stand, auch die Abwehr hat funktioniert“, erklärte die SG-Trainerin. Die Konsequenz: Ihre Mannschaft setzte sich gegen die zunächst überfordert wirkenden Wikinger aus Vallstedt und Vechelde mit 25:18 durch. „Ich hätte nicht gedacht, dass der erste Satz so deutlich ausgeht“, gestand Kerkmann.

In den Sätzen 2 und 3 fällt die Entscheidung erst spät

Allerdings legten die Vechelder in der Folge eine Schippe drauf. Sie zogen im zweiten Durchgang schnell davon, ehe sich aber auch die Salzgitteraner wieder hineinkämpften. „Beim 20:20 waren wir wieder dran, ich dachte, der Knoten wäre geplatzt“, berichtet die Trainerin. Doch danach schnürten die Vikings den Sack mit 25:21 zu. Auch der dritte Durchgang entschied sich erst in der sogenannten „Crunchtime“: „Es war richtig eng. Wir haben aber leider insgesamt zu viele der langen Ballwechsel verloren und die wichtigen Punkte nicht gemacht. Uns hat einfach das gefehlt, was uns die ganzen letzten Spiele immer ausgezeichnet hat“, bedauerte Kerkmann. Letztlich hatten die Vikings das glücklichere Ende für sich und übernahmen durch den 25:23-Erfolg erstmals auch die Satzführung.

Und im vierten Abschnitt machten die Gäste den Deckel drauf – bei ihrem Team war die Luft raus, erklärte die STV/MTV-Trainerin: „Mitte des Satzes ist das Spiel gekippt und wir sind vom Kopf her nicht mehr hinterhergekommen.“ Der Sieg der Vechelder sei gerecht gewesen, erkannte Kerkmann an und ergänzte: „Wir haben zu viele Fehler gemacht. Das hatten wir in dieser Häufigkeit zuletzt nicht.“ Dennoch lasse sich aus der Niederlage auch Positives ziehen: „Wir haben viele Punkte durch die Mitte gemacht.“

Nun steht noch ein Spiel in diesem Jahr für die Regionalliga-Volleyballer an. Am Samstag, 16. Dezember (20 Uhr), reisen die Salzgitteraner zum ASC Göttingen.