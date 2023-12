Salzgitter-Bad. Die Regionalliga-Volleyballer wählen im Derby den richtigen Ansatz – dabei lief es anfangs noch gar nicht so richtig rund.

Schön, aber auch anstrengend – so blickt Patrick Korporal auf das Derby seiner Vallstedt Vechelde Vikings in der Volleyball-Regionalliga bei der SG STV/MTV Salzgitter zurück. Mit 3:1 (18:25, 25:21, 25:23, 25:18) setzte sich das Team aus der Gemeinde Vechelde beim Lokalrivalen durch und orientiert sich damit in der Tabelle wieder weiter nach oben.

Dabei startete der Abend nicht unbedingt nach Wunsch. Mit 18:25 mussten sich die Wikinger im ersten Satz doch recht deutlich geschlagen geben. „Salzgitter hat losgelegt wie die Feuerwehr“, erklärte der aktuell noch verletzte Vallstedter Angreifer Patrick Korporal. „Da sind wir schon ein bisschen überrollt worden. Der Gegner war motiviert und lautstark, während wir Fehler gemacht haben, die wir sonst nicht machen, und die Stimmung nicht wirklich gut war.“ Doch die Gäste aus dem Kreis Peine fielen deshalb nicht in ein Loch.

Vikings nehmen Dampf aus ihren Angriffen und lassen Salzgitter die Fehler machen

Zum zweiten Durchgang stellten die Vikings nämlich einfach eben jene Fehler ab und kamen über eine gute Feldabwehr, was für gewöhnlich auch die Salzgitteraner auszeichnet, wieder ins Spiel. „Wir wollten Salzgitter die Fehler machen lassen, haben den Ball einfach rübergegeben. Bei den Angriffen sind wir nicht mehr volles Risiko gegangen, sondern haben statt 100 Prozent nur noch 80 Prozent gegeben – dafür waren die Bälle platziert“, erklärte Korporal den Ansatz seines Teams. Und es klappte: Zwar wehrten auch die Hausherren viele Bälle ab, letztlich gewannen aber die Wikinger viele der langen Rallyes und den Satz mit 25:21. Je länger die Ballwechsel gingen, desto mehr schwand nämlich auch die Konzentration der Salzgitteraner. Somit kam das variable Zuspiel der Vikings zum Tragen, wodurch sie regelmäßig nur einen Einfachblock vor sich hatten.

Gänzlich auf die Siegerstraße eingebogen waren die Vallstedter damit noch nicht: Was folgte war ein knapper dritter Satz, in dem sie zwar stets vorne lagen, den Gegner aber lange am Leben ließen. Erst mit dem 25:23 schafften die Gäste die 2:1-Satzführung. Den besseren Start in Durchgang 4 erwischten wieder die Salzgitteraner, die mit 4:0 in Führung gingen. „Wir haben gleich ein Timeout genommen und das alles abgehakt“, schilderte Korporal. Fortan kämpften sich die Wikinger wieder rein ins Spiel. Vor allem Adrian Quistorff und Bastian Ebeling zeigten „mega gute Abwehraktionen“, die Lennart Mann und Tobias Herrmann nach gutem Zuspiel dann im gegnerischen Feld versenkten. Mit 25:18 setzte sich das Gästeteam durch und feierte den Derbysieg.

Gute Stimmung in der Sporthalle in Salzgitter-Bad

Dieser Auswärtserfolg sei letztlich sehr umkämpft gewesen, merkt Patrick Korporal an: „Verlieren wir den vierten Satz, verlieren wir mit Sicherheit das ganze Spiel.“ Zufrieden war er mit der tollen Derbystimmung im Gymnasium vom Salzgitter-Bad. „Lob an die Zuschauer. Da gibt es eine kleine Gruppe auf der Tribüne, die richtig Alarm und es zu einem richtigen Derby macht.“