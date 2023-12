Peine. Die Peiner Oberliga-Handballerinnen beschließen das Jahr mit einer 21:35-Niederlage beim designierten Drittliga-Aufsteiger Altencelle.

Zufriedenheit klingt anders. Chancenwucher habe seine Mannschaft bei Spitzenreiter SV Altencelle betrieben, sie habe so ein besseres Ergebnis verpasst. Dass sein MTV Vater Jahn Peine in der Handball-Oberliga der Frauen am Ende mit einer 21:35 (9:20)-Niederlage die Heimreise antrat, stand für Jahn-Trainer Daniel Reckel auf einem ganz anderen Blatt.