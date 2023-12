Braunschweig. Jan-Bennet Kanning (MTV Braunschweig) und Jesper Langeheine (TSV Anderten) treffen mit ihren Handball-Drittligisten aufeinander.

Als die beiden Handballer Jan-Bennet Kanning und Jesper Langeheine in der Saison 2018/19 gemeinsam für die A-Jugend des MTV Groß Lafferde in der Oberliga spielten, da kamen 50, vielleicht mal 100 Zuschauer. Vier Jahre später sind die beiden Ausnahmekönner aus dem Kreis Peine in anderen Dimensionen angekommen, spielen in der 3. Liga Nord-Ost bei verschiedenen Vereinen teils vor mehreren hundert Fans. Doch was für die beiden Sportler an diesem Freitagabend (Anwurf 19.30 Uhr) auf dem Programm steht, ist noch mal ein gänzlich anderer Rahmen. In der Braunschweiger VW-Halle empfängt der gebürtige Groß Lafferder Jan-Bennet Kanning (23) mit seinem MTV Braunschweig den TSV Anderten (Hannover) mit dem aus Edemissen stammenden Jesper Langeheine (22) – weit mehr als 3000 Tickets gingen im Vorverkauf über die Ladentheke. „Natürlich ist die Vorfreude riesig“, sagt Kanning, für den es nicht der erste Auftritt in der VW-Halle ist, in der vor allem die Bundesliga-Basketballer aus der Löwenstadt zu Hause sind. Doch auch die Handballer kommen ein, zweimal pro Jahr in diesen Genuss.