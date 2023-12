Gifhorn. Beim MTV Gifhorn setzt sich die Reserve aus Vallstedt und Vechelde ohne Mühe durch. Elias Messerschmidt und Jasper Efken helfen aus.

Trainer Janusz Tomaszewski hatte einen deutlichen Sieg erwartet, und seine Mannschaft hat ihn geliefert! Mit 3:0 (25:18, 25:9, 25:12) setzte sich die Reserve der Vallstedt Vechelde Vikings in der Volleyball-Verbandsliga 4 der Männer beim MTV Gifhorn durch. Letztlich sei ein Klassenunterschied zu sehen gewesen, sagte der Trainer der Gäste. Allerdings musste er sein Team im ersten Satz zunächst noch mit einer Auszeit richtig auf Kurs bringen.

Im zweiten Satz schafft der MTV Gifhorn nicht einmal zehn Punkte

Zwar führten die Wikinger im ersten Durchgang mit 18:14, als ihr Trainer sie zu sich rief. Gänzlich zufriedenstellend war der Auftritt gegen den Aufsteiger bis zu diesem Zeitpunkt aber nicht. „Wir waren ein bisschen nervös. Ich haben den Jungs aber gesagt, dass das total unnötig ist. Ich habe ihnen das alte Sprichwort gesagt: In der Ruhe liegt die Kraft. Und danach waren wir auch viel besser“, freute sich Janusz Tomaszewski. Im zweiten Satz wurde es dann so richtig deutlich, als die Gifhorner nicht einmal die Zweistelligkeit erreichten, und auch im dritten ließen die Wikinger nicht viel mehr Punkte der Mühlenstädter zu (12). Unbeeindruckt zeigte sich die Reserve aus Vallstedt und Vechelde auch davon, dass mit Mittelblocker Hannes Wichmann ein früherer Viking aus dem Regionalliga-Team für den MTV Gifhorn auflief.

Auf der anderen Seite feierten zwei Spieler ihr Saisondebüt in der Verbandsliga. Elias Messerschmidt, der früher ebenfalls schon in der vierthöchsten Spielklasse aktiv war, half auf den Außenpositionen aus. „Er war zum zweiten Mal Vater geworden und nun nach einem Jahr Pause mal wieder dabei“, freute sich Tomaszewski. „Und ohne ein einziges Training hat er sich sehr, sehr gut präsentiert.“ Nun hofft der Coach, seinen früheren Schützling häufiger einsetzen zu können. In der Mitte half mit Jasper Efken ein 19-Jähriger aus der dritten Mannschaft aus. „Er hat seine Sache sehr gut gemacht, ein paar Bälle geblockt und gute Angriffe waren auch dabei“, lobte der Coach, der dem jungen Nachwuchsspieler ein ordentliches Talent attestiert.