Braunschweig. In der zweiten Hälfte trifft der Basketball-Regionsligist beim USV Braunschweig II viel mehr Dreier und gewinnt mit 70:56.

Weil die Edemisser Basketballer an diesem Spieltag der Regionsliga nie den Mut verloren hatten, drehten sie die Partie gegen den USV Braunschweig II noch. „In der zweiten Hälfte hatten wir einfach dieses gewisse Selbstverständnis und einfach Spaß am Spiel“, erklärte Kapitän Falko Schmidt. „Und dann sind auch die Dreier besser gefallen.“ Letztlich setzten sich die Edemisser mit 70:56 (17:18, 6:9, 25:12, 22:17) durch und dürfen sich zum Jahresabschluss auf ein Spitzenspiel in eigener Halle freuen.

Da haben wir leider auch einige Korbleger nicht reingemacht. Edemissens Kapitän Falko Schmidt über die erste Spielhälfte

Im ersten Abschnitt war die Stimmung beim TSV auch schon gut, sportlich lief es allerdings ausbaufähig. Gerade einmal 23 Punkte gelangen den Gästen in den ersten beiden Vierteln. „Da haben wir leider auch einige Korbleger nicht reingemacht“, bedauerte Falko Schmidt, der in der Abwesenheit des am Kreuzband verletzten Trainers Flamur Daqi im zweiten Spiel hintereinander das Kommando gehabt hatte. Insgesamt war er zufrieden damit, wie seine Mannschaft die Vorgaben umsetzte – vor allem im zweiten Abschnitt habe es immer besser geklappt.

Edemissen erzielt im dritten Viertel mehr Punkte als in ganzer erster Hälfte

Denn nachdem die Edemisser zum Seitenwechsel noch mit vier Punkten in Rückstand gelegen hatten, legten sie ein starkes drittes Viertel auf das Parkett. Mit 25 Zählern übertrumpften die Peiner Nordkreisler gar ihre Ausbeute aus den beiden vorherigen Spielabschnitten und sorgten damit für eine beruhigende Führung, die sie im abschließenden Viertel sogar noch ausbauten. Ein Lob verteilte Schmidt an den jungen Arion Bytyqi, der einen guten Job gemacht habe.

Ein Spiel steht in diesem Jahr noch an für den TSV Edemissen. Am kommenden Samstag ist ab 18 Uhr der aktuelle Spitzenreiter BSC Acosta in der kleinen Sporthalle am Mühlenberg zu Gast. Mit einem Sieg könnte der TSV selber die Spitze erklimmen und sich je nach Ausgang der anderen Partien die Tabellenführung unter den Weihnachtsbaum legen.

TSV Edemissen: Pape 24 Punkte/3 Dreier, Wrede 12/2, F. Schmidt 12, Ringys 8/2, Botyrius 8/1, A. Bytyqi 6, Eßmann.