Edemissen. Die MTV-Reserve gewinnt in der Handball-Landesliga völlig verdient und souverän mit 33:25 gegen die HSG Nord Edemissen/Uetze.

Nach diesem Derbysieg wussten die Handballer des MTV Groß Lafferde II, bei wem sie sich zu bedanken hatten. Nach dem 33:25 (19:13)-Erfolg in der Landesliga bei der HSG Nord Edemissen/Uetze stürzte sich die gesamte Mannschaft auf ihren Keeper Bjarne Klages, der eine äußerst starke Leistung geboten hatte. „Er hat sechs Siebenmeter und weitere hochkarätige Würfe gehalten“, lobte MTV-Trainer Michael Nechanitzky seinen Schlussmann, der sich bereits im dritten Saisonspiel das Außenband im Fuß gerissen hatte. Nun ist er zurück im Team: „Seit zwei, drei Wochen zeigt er schon eine super Trainingsleistung – deshalb hat er auch gespielt“, erklärte sein Coach, der mit dieser Wahl zwischen den Pfosten goldrichtig lag.

Wir waren sehr schnell auf den Beinen und oftmals nur durch ein Foul zu stoppen. Groß Lafferdes Trainer Michael Nechanitzky über die Angriffsleistung seines Teams im zweiten Spielabschnitt

Dabei hatten zunächst die Edemisser die Nase vorn gehabt. Ab dem 3:3 (7. Minute) setzten sich die Hausherren leicht auf 7:4 ab (11.). Schon in dieser Anfangsphase hatte Keeper Bjarne Klages zwei Siebenmeter pariert. „Wir mussten uns zunächst noch auf ein, zwei Aktionen der Edemisser einstellen“, erklärte Groß Lafferdes Trainer die verhaltene Anfangsphase. Danach lief es aber schnell besser: Bis zur 17. Minute (9:9) holte die MTV-Reserve den Gegner ein und erspielte sich bis zur Pause sogar eine Sechs-Tore-Führung (19:13). „Wir waren richtig im Fluss“, sagte Nechanitzky erfreut.

MTV Groß Lafferde II kann zum Hinrunden-Abschluss eine positive Bilanz herstellen

Im zweiten Abschnitt der Partie verwalteten die Gäste ihre Führung geschickt, bauten sie sogar noch um zwei weitere Tore aus. „Wir waren sehr schnell auf den Beinen und oftmals nur durch ein Foul zu stoppen“, erklärte der MTV-Coach. Und hinten „hatten wir eine sehr gute und bewegliche Abwehr mit unserem tollen Keeper dahinter.“

Durch den Sieg stehen die Groß Lafferder mit vier Siegen, einem Remis und vier Niederlagen nun als bestes Peiner Team in der Landesliga Ost da. Am Samstag bekommt der MTV II in eigener Halle die Chance, die Hinrunde mit einer positiven Bilanz abzuschließen. Ab 16 Uhr ist der Tabellenvorletzte MTV Vorsfelde II zu Gast.

MTV Groß Lafferde: Grunst, Lempart, Klages – J. Waschke 12 Tore, Schaper 6, Ranwig 5, Misch 4, Burgdorff 3, Wittenberg 1, Bode 1, Woltering 1, Meyer, L. Hansen, Kolle.