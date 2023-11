Salzdahlum. Die Rot-Weiß-Fußballer unterliegen in der Bezirksliga 2 dem MTV Salzdahlum mit 2:3. Entscheidender Treffer fällt in der Nachspielzeit.

Diese Niederlage tut weh, vor allem die Art und Weise. Erst in der Nachspielzeit kassierten die Fußballer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt beim MTV Salzdahlum den Gegentreffer zum 2:3-Endstand (Halbzeit 1:1) und mussten damit den Gegner aus dem Kreis Wolfenbüttel in der Bezirksliga 2 vorbeiziehen lassen. „Für mich ist das gerade noch sehr schwer zu greifen“, sagte RW-Trainer Tobias Dreyer ganz kurz nach der Partie und wagte eine erste Analyse: „Vielleicht müssen wir ab der 80. Minute mehr auf den einen Punkt spielen. Immerhin lag Salzdahlum vor dem Spiel in der Tabelle hinter uns.“

Es war laut dem Schwicheldter Coach ein „ganz doofer Fehler“ seiner Mannschaft, der in der Schlussphase zum späten Punktverlust führte. „Wir haben in der gegnerischen Hälfte einen Einwurf und dabei gibt es klare Absprachen, wie wir agieren wollen. Stattdessen werfen wir dem Gegner den Ball in den Fuß und fressen den Konter. Am Ende ist es dann auch noch ein Sonntagsschuss“, beschreibt der RW-Trainer die Situation vor dem entscheidenden Gegentor.

Auch dem Salzdahlumer Ausgleich zum 2:2 geht ein Schwicheldter Fehler voraus

Zuvor hatte der Coach ein Spiel gesehen, das stets hin und her schwappte. Mal hatten die Salzdahlumer eine Phase, in der sie stärker waren, mal hatten die Gäste die Oberhand über das Geschehen. „Insgesamt hatte aber der Gegner schon das Chancenplus auf seiner Seite“, gestand Tobias Dreyer, dessen Team durch die Treffer von Jonas Winkler (18.) und Onur Bacaksiz (52.) den frühen Rückstand (12.) kurz nach der Pause gedreht hatte. Bevor der katastrophale Einwurf-Fehler in der Nachspielzeit kam, begünstigten die Schwicheldter auch den Salzdahlumer Ausgleich. Im Aufbau legten die Rot-Weißen den Ball quer. Ein Stürmer kam heran und machte den Ausgleich. Für die Zukunft muss das Team von Trainer Tobias Dreyer solche Fehler vor allem gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt abstellen.

Tore: 1:0 Phil Syfus (12.), 1:1 Jonas Winkler (18.), 1:2 Onur Bacaksiz (52.), 2:2 Linus Hennecke (55.), 3:2 Phil Cavelmann (90.+1).