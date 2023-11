Lengede. Thomas Sonntag entscheidet das Spiel mit einem Doppelpack in der zweiten Hälfte für den FC Germania. Umstellung fruchtet in Hälfte 1.

Die Fußballer des FC Germania Bleckenstedt haben sich mit 3:1 (1:1) beim SV Lengede durchgesetzt und damit einen erfolgreichen Start in die Rückrunde der Landesliga gefeiert. Außerdem blieb das Team durch den Erfolg, bei dem Thomas Sonntag doppelt traf, in der Tabelle vor dem Gastgeber. „Es war absolut verdient“, urteilte Germania-Trainer Gökhan Arikoglu und setzte noch einen drauf: „Das war unser bestes Saisonspiel.“

Im Großen und Ganzen war es eine tolle Leistung von uns – und das wieder nach einem Rückstand. Unsere Mentalität ist top. Gökhan Arikoglu, Trainer des FC Germania Bleckenstedt

Die Gäste erwischten einen guten Start, gerieten nach zwölf Minuten aber in Rückstand. Bis dahin hatte die Germania bereits drei gute Chancen gehabt, die sie nicht nutzte. Nach dem Gegentreffer tauschte Arikoglu sein Personal auf der rechten Seite durch, über die in der ersten Hälfte 80 Prozent der Angriffe liefen. Fabian Henke übernahm fortan die defensiven Aufgaben und Okan Uysal rückte nach vorne. Bald stellte sich der gewünschte Erfolg ein: Nach 30 Minuten glich Uysal aus. Weitere Chancen ließen die Bleckenstedter ungenutzt, weshalb es mit einem 1:1-Remis in die Pause ging.

Bleckenstedt übersteht eine Drangphase des SV Lengede nach der Pause

Im zweiten Abschnitt fanden sich die Gäste plötzlich in einer Druckphase der Lengeder wieder, die zwischenzeitlich vehement Elfmeter forderten. „Für mich fällt Justin Folchmann da zu leicht“, erklärte Trainer Gökhan Arikoglu, dessen Team danach den Vorwärtsgang einschaltete. „Wir haben dann das Tor zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, sagte der Coach über den Treffer zum 2:1 von Thomas Sonntag (68.). Später entschied der erfolgreichste Bleckenstedter Torjäger (14 Treffer) das Spiel mit einer Einzelleistung zum 3:1 für die Germania. „Im Großen und Ganzen war es eine tolle Leistung von uns – und das wieder nach einem Rückstand. Unsere Mentalität ist top“, freute sich Arikoglu.

Bleckenstedt: Frei – Frank (78. Darboe), Omar, Bagci, Uysal, Seker (83. Toprakli), Pieper, Jatta, Henke (83. Yilmaz), Sonntag (88. Schächtel), Ziolo.

Tore: 1:0 Sascha Podleska (12.), 1:1 Okan Uysal (30.), 1:2, 1:3 Thomas Sonntag (68., 81.).