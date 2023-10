Vallstedt Vechelde Vikings verlieren trotz Führungen

Vechelde. Der Regionalligist verzweifelt in der Hansestadt an den starken Aufschlägen der Bremer.

Weil die Annahme der Vallstedt Vechelde Vikings in den Sätzen 1 und 2 aus unerfindlichen Gründen zweimal wackelte, ging das Spiel gegen Bremen 1860 verloren.

Am Ende der Volleyball-Regionalliga-Partie zwischen den Vallstedt Vechelde Vikings und Bremen 1860 stand am Sonntagabend ein 0:3 (23:25, 23:25, 18:25) aus Sicht der Hausherren auf der Anzeigetafel in der Vechelder Sporthalle. Ein Ergebnis, das die Wikinger ratlos vom Feld gehen ließ.

„Wir wissen nicht wirklich, was da genau passiert ist“, erklärte Teamsprecher Patrick Korporal nach denkwürdigen drei Sätzen. Seine Mannschaft war perfekt ins Spiel gestartet. Hatte die Gäste aus der Hansestadt komplett im Griff und führte früh mit 6:1. Den Vorsprung bauten die Hausherren bis zum 22:16 sogar noch aus. Nichts, aber auch wirklich gar nichts sprach noch gegen den souveränen Satzgewinn.

Allerdings hatten die Vikings die Rechnung ohne die Bremer gemacht. „Plötzlich kam bei denen ein starker Mann zum Aufschlag, der unsere Annahme zur Verzweiflung brachte“, erklärte Korporal. Punkt um Punkt holten die Gäste auf. Selbst eine Auszeit und mehrere Auswechslungen der Gastgeber halfen nichts. Plötzlich führte Bremen mit 23:22 und holte sich mit dem ersten Satzball den Durchgang.

Die Vikings erholten sich erstaunlich gut von dem kuriosen Satzverlust und führten auch im zweiten Durchgang mit 16:11. „Dann ging das gleiche Spiel von vorne los. Diesmal waren es zwei Bremer Aufschläger, mit denen wir einfach nicht zurecht kamen“, schilderte Korporal die Duplizität der Ereignisse. Bremen ging mit 22:19 in Front und verwandelte wenig später den zweiten Satzball zur 2:0-Führung.

Nun war die Luft raus bei den Vallstedtern. Im dritten Satz liefen sie durchweg einem Rückstand hinterher und verloren diesen im Vergleich zu den beiden anderen Sätzen deutlich mit 18:25. „Wir haben uns im Anschluss bei einer Pizza noch zusammen gesetzt und die Ereignisse aufgearbeitet. Nun müssen wir uns einmal schütteln und das Spiel schnell aus den Köpfen kriegen“, gab Korporal die Marschrichtung für die kommende Trainingswoche vor, in der sicherlich die Annahme einen Schwerpunkt in den Einheiten der Wikinger bilden wird.

