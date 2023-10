Platz 2 mit einem Ass: Tobias Schulz ist wieder gut in Form

Beinahe hätte ein Lokalmatador das traditionelle Discgolf-Turnier zum Saisonende auf dem Groß Ilseder Hüttengelände für sich entschieden. In der offenen Klasse benötigte der im Ort wohnende Tobias Schulz für die drei Runden lediglich drei Würfe mehr als Sieger Marius Bürmann aus Salzgitter und landete mit sieben Würfen unter Par auf dem geteilten zweiten Platz. „Ich bin aber absolut zufrieden“, sagte Schulz von Ausrichter Peiner Eulennest, dem auf der Bahn 11 sogar ein Ass gelungen war. „Und zwar mit Ansage“, erklärt der 40-Jährige lachend.

Und dann bin ich nächstes Jahr hoffentlich wieder gesund und kann angreifen. Tobias Schulz, Discgolfer des Peiner Eulennestes.

„Jetzt muss aber ein Ass fallen“, sagte Tobias Schulz zu seinem Flight, mit dem er auf den Kurs gegangen war. Der Linkshänder schnappte sich seine Scheibe, die verblüffender Weise eigentlich nicht unbedingt für lange Distanzen gedacht ist. Mit einem Putter wollte er die 65 Meter bis zum Korb überbrücken und schaffte dies mit seiner schön geworfenen Vorhand problemlos. „Das sah gleich richtig gut aus. Zwar etwas hoch, aber ich wusste, dass wir Rückenwind haben. Das drückt die Scheibe für gewöhnlich nach unten“, beschreibt der Discgolfer. Die sich in der Nähe des Korbes befindlichen Mitspieler staunten nicht schlecht, als die „uralte Scheibe“ von Tobias Schulz die Ketten an der Bahn 11 zum Rasseln brachte. Und der Treffer lohnte sich so richtig: Im sogenannten „Ace-Pool“, in den alle Spieler bei jedem Turnier einzahlen, befanden sich 200 Euro – unter anderem, weil bei den letzten drei Turnieren in Groß Ilsede kein Ass gefallen war.

Tobias Schulz ist zufrieden mit seinen jüngsten Ergebnissen bei Turnieren

Nach zwei 40er-Runden auf den 13 Bahnen des Ilseder Hüttengeländes hätte der Lokalmatador sogar noch die Chance auf den Sieg gehabt. „Ich habe einige Birdie-Putts nicht getroffen“, erläutert Tobias Schulz, der dieses Problem aber auch schon in der ersten beiden Durchgängen hatte. „Letztes Jahr hätte ich die gemacht“, ist Schulz überzeugt, der in 2023 mit seiner körperlichen Verfassung zu kämpfen hatte. Ein leichter Bandscheibenvorfall hatte den Physiotherapeuten zu Beginn aus der Bahn geworfen. „Damit hatte ich ein halbes Jahr lang zu kämpfen“, hadert Schulz, der deshalb wenig gespielt hat. „Ein Zweitages-Turnier musste ich sogar abbrechen, weil es nicht mehr ging.“ Dennoch ist er zufrieden, wie es zuletzt lief: Bei der Landesmeisterschaft in Salzgitter wurde der 40-Jährige vor einer Woche immerhin geteilter Siebter mit fünf Würfen unter Par. Nun steht nur noch ein Turnier im Braunschweiger Bürgerpark auf dem Programm: „Und dann bin ich nächstes Jahr hoffentlich wieder gesund und kann angreifen.“ Obwohl er altersbedingt schon bei den Ü40-Masters spielen könnte, will er weiter in der offenen Klasse angreifen.

Wäre das anders, hätte er auch beim Ilseder Turnier nicht am Sonntag, sondern bereits am Samstag seine Scheiben geworfen. Denn da fand der erste Ilseder Masters-Cup statt, der im vergangenen Jahr noch wegen plötzlichen Schneefalls und Vereisung der Anlage ausfallen musste. Auch dieses Jahr „war da ein bisschen schlechteres Wetter“, erklärte Schulz, der aber ein zufriedenes Turnierfazit zog: „Alle waren eigentlich durchweg zufrieden.“

