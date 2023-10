Erleichterung: Peiner Keglerinnen feiern ihre ersten Siege

Pinneberg In Pinneberg gewinnt das Damenteam gegen Kiel und Oldenburg und steht in der Tabelle nun auf Rang 9.

Bei den Peiner Keglerinnen ist der Knoten geplatzt: Am 2. Spieltag der Damen-Bundesliga hat der Aufsteiger seine ersten beiden Siege der neuen Saison gefeiert – und zwar ganz wichtige gegen die Mitkonkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte. Gegen die SG Sportkegler Kiel gelang den Peinerinnen um Teamchefin Kerstin Falldorf ein 2:1-Sieg mit 4303:4276 Holz und gegen den Mitaufsteiger KSK Oldenburg (aus Schleswig-Holstein) sogar ein glattes 3:0 mit 4291:4270 Holz. Aber es war ein hartes Stück Arbeit: „Hier zu kegeln, war wirklich kein Vergnügen. Die Bahnen waren sehr anspruchsvoll. Hier war Geduld gefragt, es gab viele Wackler und die Kegel sind oft nur schwer umgefallen“, lautete die erste Reaktion der am Ende glücklichen Kapitänin.

Die unheimlich schwer zu spielenden Bahnen haben bei den Spielerinnen aller Mannschaften für Unruhe gesorgt. Meine Mädels haben sich am schnellsten auf die Gegebenheiten eingestellt und versucht, die Fehlwürfe zu minimieren. Gabi Beckmann, Betreuerin der Peiner Keglerinnen

Der Kader musste kurzfristig umgestellt werden, da Susanne Wichmann krankheitsbedingt ausfiel. Nach der neu formierten Startachse mit Petra Hartleib (813:874 Holz) und Petra Hadrys (842:824) betrug der Rückstand 43 Holz. Die Mittelachse kämpfte um jedes Holz und lag am Ende – unter Berücksichtigung der Streichergebnisse – knapp mit 13 Zählern in Front: Viviane Christiansen spielte 855 Holz (zu 856), Sandra Gröne 870 (zu 817). Jetzt musste der Schlussblock den Vorsprung nur noch über die Ziellinie bringen. Und das tat er! Kerstin Falldorf steuerte 869 (zu 877) und Jessica Strupat 867 Holz (zu 845) bei. Der Zusatzpunkt ging am Ende an den Gegner, da bei Gleichheit der Einzelwertungspunkte die Mannschaft mit dem höchsten Einzelergebnis den Punkt erhält.

Im zweiten Spiel kegelt Kerstin Falldorf Höchstholz von 880

Im zweiten Spiel starteten Petra Hadrys (849:864) und Svenja Schade (823:838). Die Mittelachse holte den Rückstand nicht nur auf, die Peinerinnen lagen – wieder unter Berücksichtigung der Streichergebnisse – nun sogar mit einem Holz in Front. Sandra Gröne spielte 865 Holz (zu 849) und Viviane Christiansen 846 Holz (zu ebenfalls 846). Das war Ansporn für die Schlussachse. Kerstin Falldorf mit Höchstholz in diesem Spiel (880:870) und Jessica Strupat (851:841) brachten den Sieg über die Ziellinie. Mit den letzten Würfen von Strupat war auch der Zusatzpunkt gesichert.

Betreuerin und Vereinsvorsitzende Gabi Beckmann war nach Spielende glücklich, aber auch etwas geschafft: „Das Betreuen war heute Schwerstarbeit. Die unheimlich schwer zu spielenden Bahnen haben bei den Spielerinnen aller Mannschaften für Unruhe gesorgt. Meine Mädels haben sich am schnellsten auf die Gegebenheiten eingestellt und versucht, die Fehlwürfe zu minimieren. Ich bin super stolz. Jetzt sind wir in der Liga angekommen.“

Der nächste Spieltag findet in vier Wochen statt

Die Gegner beim nächsten Spieltag in Glinde (Schleswig-Holstein) am 26. November sind der amtierende deutsche Meister aus Oberschöneweide sowie das bisher sieglose Team Schwarz-Weiß Berlin. Die SG Peine rangiert auf Platz 9 in der Tabelle, nur einen Punkt hinter den viertplatzierten Spielerinnen aus Cuxhaven.

