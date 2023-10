Fußball-Kreisliga Sehenswertes Derby in Broistedt endet mit 2:2-Remis

Lediglich drei Spiele fanden an diesem Wochenende in der Fußball-Kreisliga statt – darunter zwei Derbys. Vechelde II setzte sich gegen Lengede II durch, während sich Broistedt und Woltwiesche die Punkte teilten. Sonnenberg kassierte eine empfindliche Heimpleite gegen den TSV Dungelbeck.

Arminia Vechelde II – SV Lengede II 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Adrian Borchers (2.), 2:0 Jeldrik Moldenhauer (23.), 2:1 Marian Didzoleit (27.), 3:1, 4:1 Jeldrik Moldenhauer (55., 67.).

Das frühe Führungstor war der Dosenöffner für die Arminia. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, analysierte Vecheldes Trainer Dennis Cornwall. Seine Jungs waren im Anschluss weiterhin griffiger und erhöhten vor der Pause den Spielstand auf 2:1. Auch nach dem Seitenwechsel waren es die Hausherren, die das Geschehen bestimmten und in Person von Jeldrik Moldenhauer, der einen Dreierpack schnürte, alles klar machten. „Endlich haben wir mal alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das war ein super Auftritt, auf den wir aufbauen werden“, sagte Cornwall.

FC Pfeil Broistedt – Viktoria Woltwiesche 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Jarnot von Kintzel (39., Elfmeter), 1:1 Sebastian Kudlek (70.), 1:2 Lionel Baron (73.), 2:2 Sven Bruns (85.).

Ein gerechtes Unentschieden im Derby! Dieses Nachbarschaftsduell hielt alles, was sich die Zuschauer erhofften. Viele rassige Zweikämpfe, viele Torchancen und einige Tore. „Nach dem 1:0 müssen wir eigentlich erhöhen“, berichtete Pfeil-Coach Frank Langemann. Seine Jungs verpassten dies allerdings und kassierten den Ausgleich durch ein Traumtor von Sebastian Kudlek – und es sollte noch schlimmer kommen. Nur drei Minuten später drehten die Gäste das Spiel komplett. Lionel Baron spielte dabei seine Schnelligkeit und Technik optimal aus. „Danach haben wir eine gute Reaktion gezeigt und aus dem Gewühl heraus den Ausgleich erzielt. Da war der Jubel natürlich groß“, erklärte Langemann. Die Chance zum Sieg war auf beiden Seiten auch noch da, doch weitere Treffer sollten nicht mehr fallen. „Das ist ein gerechtes Unentschieden, mit dem wir auch mehr als zufrieden sein können“, so der Broistedter Coach.

TSV Sonnenberg – TSV Dungelbeck 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Henrik Effenberger (19.), 1:1 Frederik Falb (46.), 1:2 Henrik Effenberger (77.), 1:3 Jan Piwko (85.), 1:4 Jan Goldbach (90.+3). Besonderes: zweimal Gelb-Rot für Sonnenberg (82.).

Eigentlich machten die Hausherren ein sehr gutes Spiel, verloren aber dennoch deutlich. Was war geschehen? Zunächst ließ der Bezirksliga-Absteiger zu viele Chancen liegen, ehe das 0:1 fiel. „Das war leider ein ganz klares Abseitstor“, berichtete Sonnenbergs Trainer Andy Bresch. Im Anschluss vergab sein Team erneut vier hundertprozentige Chancen. Immerhin gelang im zweiten Abschnitt der Ausgleich. Doch ein Konter der Dungelbecker stellte die Partie erneut auf den Kopf – die Gäste führten erneut. Und es kam noch schlimmer aus Sonnenberger Sicht. Sowohl Frederik, als auch Florian Falb sahen die gelb-rote Karte (82.). „Mit neun Spielern war es dann natürlich nicht leichter, da haben sich Räume für Dungelbeck ergeben, die sie zum 3:1 und 4:1 eiskalt ausnutzten“, berichtete Bresch.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de