Fehleranfällige Vöhrumer verlieren gegen direkte Konkurrenz

Salzdahlum Arminia unterliegt in der Fußball-Bezirksliga unglücklich mit 2:3 beim MTV Salzdahlum. Drei Schiri-Entscheidungen passen Vöhrum nicht.

Für Tobias Zelder (weißes Trikot) und den TSV Arminia Vöhrum läuft aktuell in der Bezirksliga 2 nicht viel zusammen. Nun unterlag das Team beim MTV Salzdahlum.

Die Fußballer des TSV Arminia Vöhrum haben in der Bezirksliga 2 die dritte Niederlage in Serie kassiert. Im wichtigen Auswärtsspiel gegen den MTV Salzdahlum unterlag das Team dem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt mit 2:3 (1:1) und ließ damit den Gegner aus dem Landkreis Wolfenbüttel in der Tabelle vorbeiziehen. „Wir sind ganz stark darin, Teams, die quasi auf der Intensivstation liegen, wieder ins Leben zurückzuholen. Erst Wenden und jetzt Salzdahlum – das sind für mich absolute Abstiegskandidaten“, haderte Vöhrums spielender Co-Trainer David Lieckfeldt nach dem Spiel.

Und danach müssen wir das 3:1 machen. Edim Toprakli wird frei gespielt und geht ins Eins-gegen-Eins mit Salzdahlums Keeper, scheitert aber. David Lieckfeldt, spielender Co-Trainer von Arminia Vöhrum.

Nach dem Führungstor durch Aushilfsstürmer Martin Ritter, der aktuell eigentlich nur noch in der Vöhrumer Ü32 spielt, kassierte die Arminia ein komisches Gegentor. Ein Salzdahlumer war im Sechzehner der Gäste verletzt liegen geblieben, ehe Verwirrung darüber entstand, ob die Arminen den Ball nun ins Aus spielen oder nicht. Das nutzten die Salzdahlumer für sich, erliefen einen in der Folge viel zu läpschen Pass von Marvin Janke und glichen aus. Das 1:1 zur Pause sei aber gerecht gewesen, erklärte Lieckfeldt, dessen Team nach dem Seitenwechsel besser im Spiel war.

Und auch die erneute Führung gelang der Arminia. Eine Flanke von Marvin Janke nickte Mirko Warmbold ein. „Und danach müssen wir das 3:1 machen. Edim Toprakli wird frei gespielt und geht ins Eins-gegen-Eins mit Salzdahlums Keeper, scheitert aber“, bedauerte Lieckfeldt. Weitere Chancen, um zu erhöhen, blieben ungenutzt, und es folgte die Quittung. Weil die Arminen viel zu hoch standen, konterten die Wolfenbütteler und erzielten den erneuten Ausgleich. Was folgte, waren drei kuriose Entscheidungen des Schiedsrichters.

Vöhrum bleibt Strafstoß verwehrt, Salzdahlum entscheidet Spiel mit Elfmeter

Bei einer Tätlichkeit gegen Mirko Warmbold zeigte er einem Salzdahlumer nur die gelbe Karte und nutzte laut Lieckfeldt dabei die Worte: „Bei 80 Prozent der Schiris hättest du dafür Rot gesehen.“ Außerdem habe der Unparteiische der Arminia einen Strafstoß verwehrt. Stattdessen war er sehr entschlossen in seiner Auffassung, Kevin Hermanski habe eine Schwalbe hingelegt – und zeigte ihm Gelb. Der Elfmeterpfiff auf der anderen Seite, aus dem der Salzdahlumer 3:2-Siegtreffer resultierte, sei zudem nicht ganz sauber gewesen: „Paul Soch und der Gegner kommen da beide ins Straucheln. Das war für mich kein Elfer“, so Lieckfeldt.

Tore: 0:1 Martin Ritter, 1:1 Thore Oehlmann, 1:2 Mirko Warmbold, 2:2 Lennart Kappei, 3:2 Nick Schumacher (Elfmeter).

