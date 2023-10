Jugendfußball Die Vereine packen mit an: Hallenrunde findet wieder statt

2019 rollte der Fußball in den drei Sporthallen im Kreis Peine noch, ehe die Hallenrunde ein Stück weit eingeschlafen war. In diesem Winter soll es aber wieder zur Sache gehen.

Kreis Peine Nachdem sie drei Jahre am Stück für Peines Nachwuchsfußballer ausgefallen war, gehen nun zumindest die C- bis G-Junioren an den Start.