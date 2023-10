Broistedts U19 spielt oben mit, Edemissens U15 an der Spitze

Aus dem Kreis Peine spielen in dieser Spielzeit sieben Jugendmannschaften in der Fußball-Bezirksliga. So verlief die bisherige Saison der Teams, die in den Herbstferien spielfrei haben.

A-Junioren, Bezirksliga Nord

TSV Edemissen (Platz 9 von 12; 1 Sieg, 2 Remis, 4 Niederlagen; 12:22 Tore). Nur zum Start gegen den VfB Fallersleben gab es für den Peiner Aufsteiger eine mächtige Reibe (1:8). „Aber Fallersleben ist für mich auch eher ein Landesligist“, erklärt TSV-Trainer Roland Bamberg. Dafür waren die folgenden Ergebnisse allesamt recht knapp. „Das zeigt uns, dass wir mithalten können.“ Den ersten Sieg feierte das Team am 4. Spieltag bei der JSG Papenteich (4:3), weitere Erfolge blieben allerdings aus, „weil uns die letzte Cleverness fehlt“, urteilt Edemissens Coach. Paradebeispiel: Die jüngste 2:3-Niederlage gegen die Kickers Braunschweig, bei der Edemissen in der 4. Minute der Nachspielzeit ausglich und nur eine Minute später noch ein Gegentor kassierte. „Wir müssen die knappen Dinger künftig einfach für uns entscheiden“, fordert Bamberg.





A-Junioren, Bezirksliga Süd

FC Pfeil Broistedt (Platz 3 von 12; 3 Siege, 2 Remis, 1 Niederlage; 19:13 Tore). Mit drei Siegen waren die Broistedter stark in die Saison gestartet, setzten sich unter anderem mit 4:2 im Derby beim SV Lengede durch. „Da waren wir die wesentlich bessere Mannschaft“, sagt Pfeil-Trainer Dennis Köhler, dem schon vor dem Saisonstart klar gewesen sei, „dass wir jeden schlagen können. Ich bin von unserer Qualität und unserem Potenzial überzeugt“. Nach der guten Startphase folgten aber zwei Remis und zuletzt sogar eine vermeidbare Niederlage. Trotzdem sind die Broistedter weiter in der Spitzengruppe zu finden. Fazit von Dennis Köhler: „Ich bin durch die Bank weg zufrieden.“





SV Lengede (Platz 7 von 12; 2 Siege, 1 Remis, 3 Niederlagen; 11:15 Tore). Einen verhaltenen Start legten die Lengeder hin, die aber immer noch das obere Drittel als Ziel haben. „Wir hatten eine gute Vorbereitung, ich bin auch mit der Stimmung sowie der Trainingsbeteiligung und -intensität sehr zufrieden“, urteilt Trainer Dario Janz. Das Hauptproblem sei aber aktuell, das auf die Spieltage zu übertragen. „Mit den Leistungen und Ergebnissen bin ich nämlich nicht zufrieden. Wir sind viel zu inkonstant.“ Oftmals sei das Team durch individuelle Fehler in Rückstand geraten. Der Coach hofft, „dass wir das zukünftig abstellen können“.

B-Junioren, Bezirksliga Mitte

SV Lengede (Platz 3 von 10, 3 Siege, 0 Remis, 2 Niederlagen, 21:13 Tore). Im Sommer holte sich Trainer Marcel Burkutean seinen Bruder Kevin als Unterstützung ins Team. Und der ist froh, dass nach der deutlichen Niederlage gegen Lamme (1:7) und der vermeidbaren gegen den BVG Wolfenbüttel (0:3) der Knoten bei der Mannschaft geplatzt zu sein scheint. Denn seither gab es drei Siege für die Lengeder, die dabei aber unter anderem auf die beiden letztplatzierten Teams trafen. „Das waren Pflichtsiege“, sagt Kevin Burkutean, der weiter den Klassenerhalt als Ziel nennt. Denn: „Es ist brutal eng.“ Bruder Marcel ist mit der Entwicklung des Teams sehr zufrieden: „Jeder macht große Fortschritte und hat Bock – und uns auf Platz 3 zu sehen, ist auch sehr schön.“





SV Arminia Vechelde II (Platz 6 von 10; 2 Siege, 2 Remis, 2 Niederlagen; 14:14 Tore). „Mit den bisherigen Spielen bin ich sehr zufrieden“, sagt Trainer Dennis Herrmann, der seinen Aufsteiger bislang als „sehr ordentlich bis gut“ einstuft. Die fußballerisch beste Leistung habe das Team geboten, als es jüngst einen 0:2-Rückstand beim BSC Acosta aufholte. „Und das, obwohl der Gegner fast nur Spieler des älteren Jahrgangs dabei hatte und wir des jüngeren“, erklärt Herrmann, der vor allem Mentalität, Leidenschaft und Mut bei seiner Mannschaft gesehen hat. Wichtig seien nun die beiden kommenden Spiele, wenn die Arminia auf Schlusslicht Volkmarode und Kreisrivale SV Lengede trifft.

C-Junioren, Bezirksliga Nord

TSV Edemissen (Platz 1 von 10; 6 Siege, 0 Remis, 0 Niederlagen; 34:2 Tore). Nachdem die Edemisser im vergangenen Jahr in der Kreisliga in fast allen Duellen überlegen gewesen, letztlich aber nur als Vizemeister nachgerückt waren, dachte das Team um die beiden Trainer Nils Karge und Rene Walter, dass nun Gegner mindestens auf Augenhöhe warten würden. Doch auch im Bezirk läuft es für die Nordkreisler wie am Schnürchen. Der TSV gewann all seine Spiele, kassierte nur zwei Gegentreffer. „Damit haben wir auch nicht gerechnet“, sagt Karge, der sein Team lobt: „Wir kombinieren sehr gut, bauen stark im Mittelfeld auf, haben schnelle Leute und auch die Bank ist richtig gut.“





C-Junioren, Bezirksliga Mitte

SV Arminia Vechelde (Platz 9 von 9; 0 Siege, 2 Remis, 3 Niederlagen; 8:20 Tore). Nicht nach Plan läuft es für Titelverteidiger Arminia Vechelde, der noch auf den ersten Sieg wartet. Bis auf eine 1:10-Klatsche zum Auftakt waren die Ergebnisse aber stets knapp. „Uns fehlte bisher in jedem Spiel ein bisschen die Konzentration“, sagt Trainer Christian Brand, dessen Team phasenweise gute Leistungen zeige. Das Team sei dem Gegner oft körperlich unterlegen, doch die gute Trainingsbeteiligung und die Einstellung stimmen den Coach optimistisch.





