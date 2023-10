Broistedt gewinnt das Gemeindederby, Oberg das Spitzenspiel

Peine Die Fortuna verwehrt durch einen 1:0-Erfolg Wipshausen den Sprung an die Tabellenspitze. Die Pfeile haben derweil keine Mühe in Lengede.

Dank eines souveränen 4:0-Erfolgs im Derby beim SV Lengede II (in Rot) bleibt Pfeil Broistedt (in Gelb) am Spitzentrio der Kreisliga dran.

Drei Partien fielen zwar aus, ein Spitzenspiel gab es in der Fußball-Kreisliga dennoch zu bestaunen. Der TSV Wipshausen unterlag in diesem Fortuna Oberg mit 0:1. Die Gäste zogen dadurch nach Punkten mit Tabellenführer VfB Peine gleich, der pausieren musste. Pfeil Broistedt blieb durch einen glatten 4:0-Sieg bei der Lengeder Reserve dran am Spitzentrio.

TSV Wipshausen – Fortuna Oberg 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Schrader (79.).

Das Topspiel und damit auch Tabellenplatz 2 gingen zwar an Fortuna Oberg – vorzuwerfen hatten sich die Hausherren dennoch nichts. „Eigentlich hat nichts zum Punkten gefehlt“, befand TSV-Coach Andreas Laurer. Die zahlreichen Zuschauer sahen ein ausgeglichenes, taktisch geprägtes Spiel, das überwiegend im Mittelfeld stattfand. Zwar gab es einige Chancen hüben wie drüben. „Es hat aber ein bisschen das Glück bei beiden Mannschaften gefehlt“, analysierte Laurer. So passte es ins Bild, dass ein Standard für den goldenen Treffer herhalten musste: Felix Schrader versenkte in der 79. Minute einen direkten Freistoß. „Den trifft er wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben so. Das war ein echtes Traumtor“, sagte der Wipshäuser Trainer, der trotz der Niederlage eine positive Erkenntnis zog: „Wir haben in diesem Spiel gesehen, dass wir mit jedem Gegner mithalten können. Jetzt müssen wir uns noch das nötige Glück erarbeiten.“

TB Bortfeld – TSV Sonnenberg 1:7 (0:2). Tore: 0:1 Thomsen (26.), 0:2 Bruns (36.), 0:3 Thomsen (55.), 0:4 Voges (58.), 1:4 Titze (65.), 1:5 Falb (70.), 1:6 Becher (86.), 1:7 Thomsen (88.).

Weil die Hausherren nur zu elft anterten konnten, schwanden bei ihnen im zweiten Durchgang die Kräfte. „Bis zur Pause hatten wir es sehr gut gemacht, auch zwei, drei echt gute Abschlüsse gehabt, den Ball aber nicht reingemacht“, sagte Bortfelds Trainer Florian Kula. Sonnenberg zeigte sich deutlich effizienter vor dem Tor. Mit dem Doppelschlag zum 0:4 aus TB-Sicht „war das Spiel natürlich gelaufen. Das Ergebnis fiel aber zu hoch aus, weil wir eine kämpferische Leistung gezeigt hatten. Das reicht momentan aber leider nicht für Punkte in der Liga aus“, so Kula.

SV Lengede II – FC Pfeil Broistedt 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Casavecchia (27.), 0:2 Bruns (50.), 0:3 Rittel (63.), 0:4 Sellmann (66.).

Die ersten 20 Minuten des Derbys verliefen noch recht ausgeglichen, keine der Mannschaften konnte sich eine klare Feldüberlegenheit erspielen. Spätestens mit dem 2:0 kurz nach der Pause kontrollierten dann aber die Pfeile, die sich ohnehin gerade im Aufwärtstrend befinden, das Spiel. „Wir haben es dann gut nach Hause gebracht und sind sehr glücklich über diesen Derbysieg. Er kann uns sicherlich noch etwas weitertragen“, bilanzierte Broistedts Trainer Frank Langemann.

TSV Edemissen – Bosporus Peine 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Düsterhöf (15.), 2:0 Mass (36.).

Edemissen ist zurück unter den Top 5 der Kreisliga. Mit einer 2:0-Pausenführung gegen die spielstarken Peiner belohnte sich der TSV für seinen dominanten Auftritt in der ersten Halbzeit. „Wir wollten unbedingt eine Reaktion auf die Vorwoche zeigen, das ist uns schnell gelungen“, erklärte Edemissens Trainer Lukas Schulze erfreut. Sein Team drückte nach dem Seitentausch auch auf einen dritten Treffer, vergab jedoch seine Torchancen teils fahrlässig. „Wir haben die Partie über 90 Minuten bestimmt und Bosporus nicht zur Entfaltung kommen lassen. Daher geht das Ergebnis vollkommen in Ordnung“, resümierte Schulze.

