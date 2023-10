An den Blocks hat es nicht unbedingt gelegen. Die Vallstedt Vechelde Vikings (in Weiß: Adrian Quistorff (links) und Julian Mann) zeigten eine wacklige Annahme, wodurch sie 0:3 gegen den VfL Lintorf verloren.

Volleyball-Regionalliga 0:3! Vikings verlieren zwei Sätze erst in der Verlängerung

So deutlich, wie es das 0:3 (25:27, 20:25, 26:28) aussagt, war die Niederlage der Vallstedt Vechelde Vikings an diesem Sonntag nicht. Gegen den VfL Lintorf verlor der Volleyball-Regionalligist nämlich zwei Sätze erst in der Verlängerung und vergab im dritten Abschnitt einen Satzball, mit dem das Team noch einmal neue Kraft hätte schöpfen können. „Das wäre nochmal ein Erfolgserlebnis gewesen“, urteilte Trainerin Franziska Sonnenberg. Stattdessen drehten die Gäste aus dem Kreis Osnabrück den Spieß um und fügten den Wikingern ihre erste Saisonniederlage im dritten Spiel zu.





Das Hauptproblem der Hausherren war die leicht wacklige Annahme. „Man kann für das ganze Spiel sagen, dass Lintorf echt gut aufgeschlagen hat. Sie waren sehr variabel in der Technik und der Platzierung der Bälle, haben uns immer vor neue Herausforderungen gestellt. Da waren auch tolle Sprung-Aufschläge dabei“, zollte die Vechelder Trainerin dem Gegner Respekt. Außerdem spielten die Lintorfer ihre gewohnt schnellen Pässe und kamen damit zu Punkten.

Vikings drehen im ersten Satz fast einen 20:24-Rückstand

Im ersten Spielabschnitt lagen die Hausherren relativ zügig mit vier Punkten hinten. Und obwohl das Team kurz vor der Crunchtime wieder herangekommen war, sahen sie sich beim 20:24 erneut in Rückstand. Mit einer starken Aufschlagserie von Adrian Quistorff wehrten die Vikings Satzball um Satzball ab, mussten sich letztlich aber doch knapp geschlagen geben (25:27). Im zweiten Satz bauten die Gäste ihren Vorsprung nach und nach auf und gingen souverän mit 2:0 in Führung (25:20), ehe im dritten Abschnitt zunächst die Wikinger den Ton angaben. Letztlich hatte das Team gar einen Satzball, ließ sich aber doch mit 26:28 noch überrumpeln.

Ungewohnt: Weil der Fußboden in der Vechelder Sporthalle an einer Stelle beschädigt ist, konnten die Vikings das Feld nicht wie gewohnt längs aufbauen und spielten deshalb letztlich über die kurze Seite der Halle. „Das ist quasi unser Trainingsfeld“, erklärte Coach Franziska Sonnenberg. „Ich glaube aber, dass das nicht kriegsentscheidend war.“ Nach einer einwöchigen Pause trifft ihr Team auf eine weitere Top-Mannschaft. Dann ist Spitzenreiter Bremen 1860 zu Gast.

