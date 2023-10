Wendezelle verpasst das 2:0, Teutonia holt sechstes Remis

Wendezelle Bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte gibt sich Groß Lafferdes Trainer Thomas Mainka mit einem Punkt am Ende zufrieden.

Die Remis-Könige der Fußball-Bezirksliga 2 haben wieder zugeschlagen. In ihrem zwölften Saisonspiel beim TSV Wendezelle hat der SV Teutonia Groß Lafferde mit dem 1:1 bereits das sechste Unentschieden der laufenden Saison eingefahren. „In dieser Klasse muss jeder Punkt hart erkämpft werden“, führte Groß Lafferdes Coach Thomas Mainka bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte sein Credo der vergangenen Wochen fort. „Weil es gegen einen direkten Konkurrenten war, bin ich nicht unzufrieden.“ Der gleichen Aussage schloss sich auch sein Gegenüber und Nachfolger Marius Plote an, der dennoch einigen hochkarätigen Chancen seiner Mannschaft hinterhertrauerte.





Wir waren die ganze zweite Hälfte eigentlich spielüberlegen. Gegen die Fünferkette der Wendezeller war es schwierig, Lücken zu finden. Thomas Mainka, Trainer des SV Teutonia Groß Lafferde in der Fußball-Bezirksliga 2

„Wir waren in der ersten Hälfte komplett spielbestimmend“, berichtete Marius Plote. Nachdem Kapitän Jannik Winkelmann per Kopfball nach einem Standard noch das frühe 1:0 in der 2. Minute verpasst hat, brachte Nils Schulze die Schwarz-Weißen in der 16. Minute in Führung. Bei einem „super Spielzug“ vollendete er die Vorarbeit von Nick Henke und Thomas Erich. Allerdings verpassten es die Wendezeller im gesamten Spiel, ihren Vorsprung zu erhöhen. Große Chancen im ersten Abschnitt hatten Patrick Woltmann, dessen Schlenzer knapp am Tor vorbeiflog, und erneut Schulze, der einen Verteidiger im Eins-gegen-Eins stehen ließ, den Ball dann aber neben den Kasten setzte. Auch nach der Pause hatte Woltmann noch eine Top-Einschussmöglichkeit. Aus fünf Metern drückte er den Ball aber zu zentral aufs Tor. Teutonia-Keeper Paul Heinisch konnte parieren. „Nutzen wir unsere Chancen zum 2:0, dann gewinnen wir das Spiel“, ist Wendezelles Coach Marius Plote überzeugt.

Tim Paul hat kurz vor dem Abpfiff noch die Chance auf den Teutonia-Siegtreffer

Es rächte sich auf jeden Fall: In der 71. Minute schlugen die Gäste einen langen Diagonalball auf den Flügel. Von dort aus brachten die Groß Lafferder den Ball in die Mitte, wo ihn Stürmer Tim Paul zum Ausgleich verwertete. „Wir waren die ganze zweite Hälfte eigentlich spielüberlegen“, erklärte Teutonia-Coach Thomas Mainka. Aber: „Gegen die Fünferkette der Wendezeller war es schwierig, Lücken zu finden.“ Einzig in der Schlussminute hatte sein Team noch die große Chance auf den Siegtreffer. Aus dem Gewühl im Sechzehner heraus traf Tim Paul den Ball aber nicht gut genug und so blieb es beim Unentschieden, mit dem beide Parteien zumindest halbwegs leben können.

Tore: 1:0 Nils Schulze (16.), 1:1 Tim Paul (71.).

