5:1 im Prinzenpark: Pfeil Broistedt bleibt Tabellenführer

Braunschweig Die Fußballerinnen setzen sich in der Landesliga deutlich durch. Lucie Kraft erzielt in der ersten Hälfte einen Doppelpack.

Die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt stehen weiter an der Tabellenspitze der Landesliga. Zwar musste das Team von Börge Warzecha gegen die FT Braunschweig in der ersten Hälfte den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen, bis zur Pause hatten die Pfeile die Weichen aber bereits wieder auf Sieg gestellt. Letztlich gewannen die Broistedterinnen im Prinzenpark deutlich mit 5:1 (3:1). Am kommenden Wochenende sind die Pfeile spielfrei.





Der Unterschied zu den Spielen der vergangenen Wochen: Der Tabellenvierte wollte mitspielen. „Mir persönlich gefällt das deutlich besser. Dadurch wird es ein deutlich schöneres Fußballspiel“, erklärte Broistedts Trainer Börge Warzecha. Und so nutzten die Braunschweigerinnen in der 10. Minute auch einen Abwehrfehler der Gäste zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. „Das war eine absolute Einladung“, meckerte Warzecha. Zuvor hatte Lucie Kraft die Pfeile in Führung gebracht.

Zwei Minuten nach der Pause macht Denise Gregor bereits den Deckel drauf

Die junge Stürmerin war es auch, die ihr Team in der 26. Minute wieder in Front brachte. Durch den schnell folgenden Treffer von Bianca Giering (28.) konnten sich die Pfeile direkt noch sicherer fühlen. „Braunschweig hat schon ein bisschen die Köpfe hängen lassen. Wir haben dann noch einige Chancen vor der Pause. Nutzen wir sie, ist das Spiel schon durch“, sagte Warzecha. So war noch der schnelle Treffer nach der Pause durch Denise Gregor (47.) notwendig, um für endgültig klare Verhältnisse zu sorgen.

Tore: 0:1 Lucie Kraft (3.), 1:1 Britt Biener (10.), 1:2 Lucie Kraft (26.), 1:3 Bianca Giering (28.), 1:4 Denise Gregor (47.), 1:5 Aysude Saydam (90.).

