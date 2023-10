Mammut-Auswärtstour für den MTV Vater Jahn Peine

Die Peinerinnen um Fiona Temme (blaues Trikot) müssen bei der SG Neuenhaus/Uelsen so schnell wie möglich auf Betriebstemperatur kommen.

263 Kilometer für eine Strecke, knapp drei Stunden Anreise: Auf die Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine wartet am Sonntag die längste Auswärtstour der Saison. Das Team von Trainer Daniel Reckel tritt um 16 Uhr an der holländischen Grenze bei der SG Neuenhaus/Uelsen an.

Wir müssen schnellstmöglich auf der Platte sein und dürfen unsere Köpfe nicht im Bulli lassen. Daniel Reckel, Trainer des MTV Vater Jahn Peine.

Weniger die in der vergangenen Saison noch in der Oberliga Nordsee spielende SG als vielmehr die lange Anreise bereitet Jahn-Trainer Daniel Reckel Kopfzerbrechen. „Wir müssen schnellstmöglich auf der Platte sein und dürfen unsere Köpfe nicht im Bulli lassen“, sagt der 31-Jährige. In den jüngsten Partien, vor allem bei der Heimniederlage gegen Germania List, hatten die Peinerinnen auch ohne lange Anreise Probleme, früh im Spiel auf Betriebstemperatur zu kommen. Die Folge waren Rückstände, die die Mannschaft als Hypothek mit durch die Partien schleppte.

Nur wenige Videosequenzen geben dem Peiner Trainer Aufschluss über den Gegner

Die Infos darüber, welche Stärken und Schwächen das Spiel der SG Neuenhaus/Uelsen kennzeichnen, seien zudem dünn gesät, sagt Reckel. Nur so viel weiß der Jahn-Trainer: „Wir treffen auf eine junge Truppe, die keinen bestimmten Spielstil hat.“ Immerhin: Anhand einiger Video-Sequenzen bisheriger Saisonspiele der Gastgeberinnen habe er erkennen können, „dass die SG-Spielerinnen oft das Eins-gegen-Eins suchen und in die Nahwurfzone kommen wollen.“

Für die Peinerinnen ist die Partie bei den mit 2:12 Punkten gestarteten Neuenhausenerinnen eine richtungsweisende. Nur zwei Siege aus sieben Partien stehen beim Reckel-Team bislang zu Buche. In Neuenhaus und nach zweiwöchiger Pause gegen die ebenfalls schwach gestartete HSG Osnabrück müssen Siege her, um sich von den Abstiegsplätzen fernzuhalten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de