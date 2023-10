TSV Clauen/Soßmar ackert ohne Ende und schlägt Wipshausen

Der TSV Wipshausen hätte am Mittwochabend an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga klettern können. Doch dies blieb dem starken Aufsteiger verwehrt. Der Grund: Der vorbildliche läuferische und kämpferische Einsatz des TSV Clauen/Soßmar, der den Nordkreislern im zehnten Spiel mit 0:1 (0:1) die erst zweite Niederlage der laufenden Spielzeit beibrachte. „Es war eine überragende Teamleistung“, freute sich Clauens Trainer Marvin Mühl.

Seine Mannschaft überließ den Wipshausenern ganz freiwillig den Ball. „Weil sie ja eigentlich selber gerne tief stehen“, erklärte Mühl, der sehen wollte, wie die Gäste reagieren. Sie versuchten es wie gewohnt mit langen Bällen, kamen aber vor allem in der ersten Hälfte nicht so richtig zum Zug. Auf der anderen Seite nutzten die Clauener eine ihrer wenigen Möglichkeiten. Dennis Lampe ging beinahe alleine auf das gegnerische Tor zu, ehe sich noch ein Verteidiger in seinen Schuss warf. „Das hat den Ball abgefälscht und er ist perfekt über den Keeper ins Tor geflogen“, beschrieb Mühl den Treffer (45.+1). „Da hatten wir endlich auch mal Glück.“

Clauen/Soßmar kann alle Offensivbemühungen der Gäste klären

Und das nicht nur in der Offensive, sondern auch in der Defensive. Denn im zweiten Spielabschnitt drückten die Wipshausener auf den Ausgleich und kamen in regelmäßigen Abständen zu Chancen. Die Hausherren konnten aber alles abwehren und oftmals fiel ihnen der Ball im eigenen Sechzehner vor die Füße, so dass sie nachhaltig klären konnten. In der letzten Minute hatte Clauen die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen – der Ball ging allerdings neben das Tor. Aber: „Die Jungs sind so viel gelaufen, da lässt dann auch mal die Konzentration nach“, sagte Marvin Mühl. Nun steht sein Team vor dem nächsten Kracherspiel: Am Sonntag (14.30 Uhr) ist mit dem VfB Peine der Spitzenreiter zu Gast.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de