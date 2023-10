49-jähriger Rugbyspieler debütiert bei Ilsedes Niederlage

33 Rugbyspieler trafen sich an diesem Samstag im Rahmen der Testspielserie „Rugby unites Niedersachsen“ für Vereine, die keine komplette eigene Mannschaft für den Spielbetrieb stellen können, auf der Anlage der VT Union Groß Ilsede. Letztlich unterlag der Gastgeber unterstützt von den Vereinen aus Werlte und Karlshöfen zwar mit 21:57. Das wichtigste im Sinne der Serie war aber ohnehin, dass überhaupt Rugby gespielt wurde.

Er hat zwei Drittel durchgespielt und war danach völlig platt. Aber er hat ein super Debüt abgeliefert. Groß Ilsedes Trainer Jan Lesczensky über seinen Neuzugang Sven Schumann

Den Ilsedern mit ihren beiden Partnervereinen standen Akteure aus Schaumburg, Cloppenburg, Bremerhaven und Oldenburg gegenüber. „Es war eigentlich recht ausgeglichen“, erklärte Ilsedes Trainer Jan Lesczensky, der aber das Hauptproblem schnell ausgemacht hatte: „Wir haben das Spiel in den Tacklings verloren, weil wir danach den Ball nie schnell genug sichern konnte.“ Stattdessen erhaschten die Gegenspieler den Ball, waren auf und davon und legten zahlreiche Versuche. Vor allem die Hintermannschaft der „Gäste“, bestehend aus den Oldenburgern, war schnell unterwegs. Sie seien eine eingespielte Einheit, auch weil sie in der Vergangenheit schon einige Male in der Regionalliga ausgeholfen hatten. „Die sind echt schnell und haben den Ball hinten gut rausgespielt“, lobte Lesczensky den Gegner.

49-Jähriger Sven Schumann gibt sein Debüt für die VT Union Groß Ilsede

Auf der anderen Seite fehlte nicht nur einer der wichtigsten Spieler aus Karlshöfen, sondern mit Sandro Heuer aus Mödesse auch einer der stärksten Ilseder, der laut Coach Lesczensky „im Sturm gemeinsam mit seinem Bruder Nico das Rückgrat der Mannschaft bildet“. Ansonsten hätte das Ergebnis wohl anders aussehen können, war Ilsedes Rugby-Coach überzeugt. Dafür feierte ein Neuling sein Debüt: Der 49-jährige Sven Schumann kam erstmals für die VT Union zum Einsatz. „Er hat zwei Drittel durchgespielt und war danach völlig platt. Aber er hat ein super Debüt abgeliefert“, lobte Lesczensky. Weil sich im Laufe der Partie zwei Schaumburger Akteure verletzten und die Spieleranzahl mit 33 an diesem Tag ohnehin knapp bemessen war, absolvierten die Beteiligten den letzten Spielabschnitt im 13-gegen-13.

Rugbyabteilung plant offenes Public Viewing für das Weltmeisterschafts-Finale

Beendet ist das Rugby-Jahr für die Groß Ilseder noch nicht. Am Samstag, 4. November, steht der vierte und letzte Spieltag der diesjährigen Rückrunde in Freiburg an der Elbe statt. Außerdem möchte Trainer Lesczensky mit den Welfen Braunschweig, die in der Regionalliga spielen, zwei gemeinsame Trainings organisieren: „Wir wollen die Chance nutzen und uns weiterentwickeln.“ Fernab des Platzes plant die Ilseder Rugby-Abteilung zusätzlich ein offenes Public-Viewing im eigenen Vereinsheim anlässlich der aktuell in Frankreich laufenden Rugby-Weltmeisterschaft. Gemeinsam will das Team mit interessierten Außenstehenden das Endspiel am Samstag, 28. Oktober, ab 21 Uhr verfolgen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de