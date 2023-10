Peiner SG gewinnt das Derby bei Drittliga-Reserve

Badenstedt Nach knapper Halbzeitführung sorgt die gute Abwehr der weiblichen C-Jugend aus Peine für den 30:25-Sieg in der Handball-Oberliga.

Foto: Torsten Oelker / oh

Linea Könneker (am Ball) erzielte sechs Tore beim Derbysieg der Peinerinnen in Hannover.

Bei der Drittliga-Reserve des TV Hannover-Badenstedt haben die jungen Handballerinnen der Peiner SG 04 ihren dritten Oberliga-Sieg der laufenden Saison eingefahren. Das Spiel in der Landeshauptstadt endete mit 30:25 (14:13) für das Team von Lutz Benckendorf. „Es war ein wichtiger Sieg in einem über die gesamte Spieldauer umkämpften Match, in dem sich beide Teams nichts schenkten“, sagte der Trainer.

Wir genießen jetzt erst mal ganz kurz das Gefühl des Derbysieges, um uns dann auf die nächsten anstehenden Aufgaben vorzubereiten. Lutz Benckendorf, Trainer der Peiner SG 04.

Nachdem die ersten fünf Minuten eher dem Gastgeber gehörten (3:1), wechselte im weiteren Verlauf regelmäßig die Führung. Letztlich gingen aber sogar die Peinerinnen mit einer hauchdünnen 14:13-Führung in die Halbzeit. „Im zweiten Spielabschnitt übernahmen wir dann ab der 32. Minute immer mehr das Ruder“, berichtete Benckendorf. Die Badenstedterinnen schafften beim 16:16 noch ein letztes Mal den Ausgleich, von da an gelang es dem PSG-Team, „Zug um Zug etwas mehr Distanz zum Gegner aufzubauen“. Großen Anteil daran hatte die gute Abwehr mit der starken Lara Rothes im Tor. „Wir genießen jetzt erst mal ganz kurz das Gefühl des Derbysieges, um uns dann auf die nächsten anstehenden Aufgaben vorzubereiten“, so Benckendorf.

Peiner SG 04: Rothes – Punthöler 7 Tore, Könneker 6, Oelker 4, Werkhaupt 4, Korn 3, Meyer 1, Hadziavdic 1, Martens 2, Marotzke 2.

