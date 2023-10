Broistedt Die Fußballerinnen gewinnen in der Landesliga mit einer guten Leistung deutlich. Tia Zimmermann schnürt einen Dreierpack.

Fußball-Landesliga 6:0! Pfeil Broistedt springt wieder an die Tabellenspitze

Die 1:2-Niederlage von Tabellenführer SG Sickte/Hötzum haben die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt gut genutzt. Durch ihren souveränen 6:0 (1:0)-Erfolg gegen MF Göttingen ist das Team von Trainer Börge Warzecha nun wieder selber an die Tabellenspitze der Landesliga gesprungen. Dieses Mal stimmte nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Leistung, erklärte der Coach: „Ich bin zufrieden.“

Broistedts Tia Zimmermann schnürt einen Dreierpack

Zwar hätten seine Pfeile auch in dieser Begegnung wieder „etliche Chancen“ liegengelassen. „Wir hatten aber eine gute Dynamik, eine gute Einstellung und waren toll im Zweikampfverhalten“, berichtete Warzecha. Dass einzig Tia Zimmermann vor der Pause einen Treffer erzielte, erklärte Börge Warzecha so: „Wir hatten einfach Pech im Abschluss.“ Mit zwei schnellen Treffern nach der Pause durch Denise Gregor (47.) und Zimmermann (50.) ließen die Pfeile dann aber keinen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Broistedts erfolgreichste Torschützin machte noch ihren Dreierpack perfekt (72.), ehe Liesa Behrens zum Endstand doppelt nachlegte.

In den kommenden Wochen wird es ernst für die Pfeile: Am kommenden Sonntag gastieren sie ab 15 Uhr im Prinzenpark bei den FT Braunschweig. Es folgen Spiele gegen Sickte/Hötzum und den 1. FC Wolfsburg, die ebenfalls eher in die obere Tabellenhälfte gehören.

Tore: 1:0 Tia Zimmermann (11.), 2:0 Denise Gregor (47.), 3:0, 4:0 Tia Zimmermann (50., 72.), 5:0, 6:0 Liesa Behrens (80., 85.).

