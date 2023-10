MTV Groß Lafferde verwirft wieder zu viele Bälle

Mit der vierten Niederlage im fünften Spiel sind die Handballer des MTV Groß Lafferde in der Verbandsliga auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Nachdem Dennis Bühn den TSV Anderten II vor dem Spieltag als Gegner auf Augenhöhe eingeschätzt hatte, konnte seine eigene Mannschaft lediglich in der zweiten Hälfte als ebenbürtiger Gegner auftreten. Letztlich unterlag Peines ranghöchste Mannschaft mit 23:31 (8:16).

Den anfänglichen 0:1-Rückstand drehte Groß Lafferdes Marcel Waschke binnen zwei Minuten. Was folgte, war aber Funkstille seitens des MTV. Die Gäste aus der niedersächsischen Landeshauptstadt erzielten sechs Treffer in Serie – erst dann beendete Linksaußen Waschke die siebenminütige Torflaute seiner Mannschaft zum 3:7 (10.). „Wir haben einfach sehr viel verworfen“, sprach Dennis Bühn ein Problem an, das sein Team auch in den vergangenen Wochen schon regelmäßig gehemmt hatte. Und aus den vergebenen Chancen seien immer wieder schnelle Konter des TSV Anderten II geworden. „Mindestens achtmal war das in der ersten Hälfte so“, bedauerte der Coach. So gerieten die Groß Lafferder bereits zur Pause mit 8:16 in Rückstand.

Zwei Groß Lafferder Akteure müssen verletzt runter

Im zweiten Spielabschnitt spulten die Gäste ihr Programm weiter souverän ab. Auch die Lafferder spielten nun besser mit. „Da haben wir auf Augenhöhe performt“, erklärte Dennis Bühn. Besonders ärgerlich: Sören Reuter musste nach zehn Minuten verletzungsbedingt runter und Topwerfer Marcel Waschke verpasste die Schlussphase. „Er hat wohl etwas mit den Adduktoren“, bedauert Groß Lafferdes Coach. „Da müssen wir jetzt mal abwarten“, stöhnt der Trainer.

MTV Groß Lafferde: Stanitzek – Waschke 8 Tore, Rudnik 4, Büüs 3, Gottsknecht 3, Knittel 2, Fischer 1, Pfaff 1, L. Bühn 1, Winkler.

