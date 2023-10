Mit Quistorffs Aufschlagserie: VV Vikings holen zweiten Sieg

Sie mussten in ihrem zweiten Saisonspiel zwischendurch zwar einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Letztlich setzten sich die Vallstedt Vechelde Vikings in der Volleyball-Regionalliga aber doch mit 3:1 (25:17, 20:25, 25:21, 25:21) bei Aufsteiger ASC 46 Göttingen durch. Mitentscheidend war eine starke Aufschlagserie von Neuzugang Adrian Quistorff im dritten Satz, die das Team aus der Gemeinde Vechelde nach leichtem Rückstand zurück in die Spur brachte. Dem Gegner attestierte Vikings-Angreifer Torben Wagner eine gute Leistung. „Für Göttingen war es das erste Regionalliga-Spiel seit fünf Jahren. Man hat schon gemerkt, dass sie Bock haben. Es waren 130 Leute in der Halle, die Stimmung war richtig gut.“

Ein Doppelwechsel hat Göttingen völlig das Genick gebrochen. Die beiden Neuen sind gar nicht ins Spiel gekommen. Vikings-Angreifer Torben Wagner über die Entscheidung im vierten Satz.

Nach dem ersten Durchgang hatte Torben Wagner nicht damit gerechnet, dass sich das Spiel über fast zwei Stunden ziehen würde: „Es lief ziemlich gut, alle sind gut reingekommen.“ Erneut überzeugten die Wikinger in der Abwehr. „Wir haben wieder einige Bälle bekommen, die man kriegen kann, aber sicherlich nicht muss.“ Daraus entwickelten sich regelmäßig Angriffe, die die Gäste nutzten, um sich ab dem 10:10 über 13:11 und 17:12 Stück für Stück abzusetzen. Allerdings häuften sich beim Vorjahresdritten im zweiten Spielabschnitt unglückliche Kleinigkeiten. Die Göttinger führten schon beim 11:6 mit fünf Punkten und liefen später auch mit diesem Vorsprung ins Ziel ein.

Aufschlagserie von Adrian Quistorff biegt das Geschehen wieder gerade

Der dritte Satz verlief zwar über weite Strecken ausgeglichen, kurz vor der sogenannten „Crunchtime“ führte dann aber der letztjährige Oberliga-Meister knapp (20:17). Viel Druck machte dann Vikings-Neuzugang Adrian Quistorff mit seinen Aufschlägen. Fünf in Serie durfte er ins Feld bringen und drehte damit den Spielstand zum 22:20. Nach dem Anschluss des ASC vollendeten die Gäste ihren 8:1-Lauf und gingen mit 2:1 Sätzen wieder in Führung. Im vierten Durchgang bog das Team schließlich recht früh auf die Siegerstraße ein. „Ein Doppelwechsel hat Göttingen völlig das Genick gebrochen. Die beiden Neuen sind gar nicht ins Spiel gekommen“, berichtete Wagner. So bauten die Vikings nach dem 6:6 einen Puffer auf, führten mit 12:7 und retteten ihren Vorsprung auch ins Ziel. Als wertvollster Spieler wurde wie schon in der Vorwoche beim 3:0-Erfolg gegen den VC Osnabrück Angreifer Alex Brem gewählt.

