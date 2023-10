Peines beste Torjäger: Folchmann klettert in der Landesliga

Kreis Peine Der Lengeder traf am verlängerten Wochenende dreimal. Rennen um die Spitze in Kreisliga und 1. Kreisklasse wird wieder enger.

Justin Folchmann ist aktuell „on fire“. Der Flügelflitzer des SV Lengede erzielte am verlängerten Wochenende seine Tore 5, 6 und 7 in der Landesliga.

Jedes Jahr fallen im deutschen Amateurfußball Millionen Tore! Und deswegen stellt sich in den verschiedenen Ligen die brennende Fragen: Wer trifft eigentlich wie oft, wer führt die Torjägerlisten an? Besonders aktiv wurde in den vergangenen Wochen ein Lengeder Landesliga-Kicker. Und auch in der Bezirksliga gab es unter den Peinern Bewegung mit einem neuen kreisinternen Spitzenreiter. In der Kreisliga wird es an der Spitze wieder enger, während sich in der 1. Kreisklasse ein Vallstedter mit einem Fünferpack nach ganz oben geschossen hat.

Landesliga

1. Platz, 11 Tore: Rico Frank (Germania Bleckenstedt).

2. Platz, 10 Tore: Leander Petry (SSV Kästorf).

3. Platz, 8 Tore: Gerbi Kaplan (I. SC Göttingen 05).

4. Platz, 7 Tore: Justin Eilers (MTV Gifhorn), Justin Folchmann (SV Lengede), Ali Ismail (Eintracht Northeim), Linus Queißer (MTV Wolfenbüttel) und Florian Reinke (I. SC Göttingen 05).

9. Platz, 6 Tore: Salih Ayaz (TSC Vahdet Braunschweig), Christian Ebeling, Rami Zouaoui (beide Eintracht Braunschweig II), Thomas Sonntag (Germania Bleckenstedt) und Darius Strode (Eintracht Northeim).

14. Platz, 5 Tore: Nils Hillemann (SSV Nörten-Hardenberg), Semih Kurtoglu (FC Türk Gücü Helmstedt), Yannick Könnecker (MTV Wolfenbüttel) und Marvin Oktay (FT Braunschweig).

Die starke Formkurve von Lengedes Justin Folchmann schlägt sich in der Torjägerliste der Landesliga nieder. Mit seinem Doppelpack im Prinzenpark bei den FT Braunschweig und dem Führungstreffer gegen Nörten-Hardenberg steht der Flügelflitzer nun bei 7 Toren und kletterte in die Spitzengruppe. Etwas leiser geworden ist es dagegen um einige Ex-Lengeder in der Staffel. Yannick Könnecker (MTV Wolfenbüttel) und Marvin Oktay (FT Braunschweig) stehen mit fünf Treffern auf Rang 14 – beide erzielten am Dienstag immerhin einen Treffer für ihre Klubs.

Bezirksliga 2

1. Platz, 9 Tore: Niklas Neudorf (BSC Acosta).

2. Platz, 8 Tore: Alexander Schrader (FC Heeseberg).

3. Platz, 7 Tore: Jordi Njoya (VfL Leiferde), Leon Schrader (Rot-Weiß Schwicheldt) und Philipp Stucki (MTV Schandelah-Gardessen).

6. Platz, 6 Tore:Onur Bacaksiz (Rot-Weiß Schwicheldt),Christopher Münch (FSV Schöningen II) und Jean-Pascal Slotta (MTV Hondelage).

9. Platz, 5 Tore: Florian Naumann (FC Heeseberg), Tim Paul (Teutonia Groß Lafferde), Tim Schmalkoke (FC Rautheim) und Marius Wolff (Arminia Vechelde).

13. Platz, 4 Tore: Luis Adam, Fisnik Kajolli, Filip Schuller (alle Germania Lamme), Maximilian Hantel, Niclas Kamp (beide TSV Wendezelle), Linus Hennecke (MTV Salzdahlum), Sylvan Köhler (MTV Schandelah-Gardessen), Patrick Meurer (FT Braunschweig II), Marko Milicevic, Lukas Nensel (beide Arminia Vöhrum), Paul Preß, Noel Schweighardt (beide BSC Acosta), Fabian Romeike (FC Heeseberg), Patrick Schmidt (Teutonia Groß Lafferde), Jannik Scheike (VfL Leiferde) und Pascal Taraschewski (Rot-Weiß Schwicheldt).

Leon Schrader (rotes Trikot) hat sich am Tag der Deutschen Einheit zum besten Peiner Bezirksliga-Torjäger aufgeschwungen. Der Schwicheldter traf bei den FT Braunschweig II doppelt und steht nun bei sieben Toren. Foto: Henrik Bode / regios24

In der Torjägerliste der Bezirksliga 2 hat sich der Wind aus Peiner Sicht etwas gedreht. Neuer Spitzenreiter ist Niklas Neudorf von Landesliga-Absteiger BSC Acosta, der kürzlich dreifach gegen den TSV Wendezelle getroffen hatte und nun bei 9 Toren steht. Der beste Peiner ist mittlerweile Leon Schrader vom TSV Rot-Weiß Schwicheldt. In Abwesenheit seines gesperrten Sturmkollegen Onur Bacaksiz (6 Tore) traf der Blondschopf am Tag der Deutschen Einheit doppelt und steht nun bei 7 Treffern. Neben zwei Peiner Fünffach-Schützen netzten gleich sechs Spieler bisher viermal – darunter Pascal Taraschewski (Schwicheldt) und Marko Milicevic (Vöhrum), die am Feiertag jeweils doppelt trafen.

Kreisliga Peine

1. Platz, 14 Tore: Adil Eser (VfB Peine) und Leonid Grigorjan (Fortuna Oberg).

3. Platz, 13 Tore: Hendrik Filbrandt (TSV Wipshausen) und Roma Rotmann (Fortuna Oberg).

5. Platz, 9 Tore: Sven Bruns (Pfeil Broistedt), Ziattin Dagasan (Bosporus Peine) und Frederik Falb (TSV Sonnenberg).

8. Platz, 6 Tore: Lionel Baron (Viktoria Woltwiesche), Lasse Bläsig (Herta Equord), Henrik Effenberger (TSV Dungelbeck), Nick Helwes (VfL Woltorf), Can Kocak (VfB Peine), Felix Kreykenbohm (SV Lengede II), Ben Langemann (FC Pfeil Broistedt) und Atakan Saray (Bosporus Peine).

16. Platz, 5 Tore: Florian Falb (TSV Sonnenberg), Jeldrik Moldenhauer, Kevin Schönfeld (beide Arminia Vechelde II), Bülent Sevimli (Viktoria Woltwiesche) und Jarnot von Kintzel (FC Pfeil Broistedt).

21. Platz, 4 Tore: Kai Bagus (TSV Wipshausen), Adrian Borchers (Arminia Vechelde II), Tim Conrad, Bastian Sefrin (beide Herta Equord), Maik Düsterhöf (TSV Edemissen), Philipp Folke (SV Lengede II), Lukas Kuhnt (TSV Clauen/Soßmar), Fabian Müller, Pascal Thomsen (beide TSV Sonnenberg), Mike Münstedt und Jack Steding (beide Fortuna Oberg).

Ziattin Dagasan (vorne) gelang am vergangenen Kreisliga-Spieltag ein Fünferpack. Foto: Henrik Bode / regios24

Den wohl größten Sprung in der Torjägerliste legte Ziattin Dagasan vom SV Bosporus hin: Mit seinem Fünferpack beim 8:1-Sieg gegen die TB Bortfeld rückte der Peiner auf den geteilten fünften Platz vor. Dass Adil Eser, der sich den Spitzenplatz mit Obergs Leonid Grigorjan teilt, in den vergangenen beiden Wochen etwas auf der Stelle tritt, liegt unter anderem daran, dass der starke Stürmer des VfB Peine beim 14:0-Schützenfest gegen die TB Bortfeld fehlte. Den beiden Kreisliga-Vorreitern mächtig auf die Pelle gerückt sind Wipshausens Hendrik Filbrandt und Obergs Roma Rotmann.

1. Kreisklasse Peine

1. Platz, 12 Tore: Dominik Breitsohl (TSV Wendezelle II), Danilo Leo (GW Vallstedt) und Yehia Sincar (Takva Peine).

4. Platz, 11 Tore: Benjamin Ohmes (Adler Handorf), Niklas Schmerse (TSV Eixe) und Philipp Walther (GW Vallstedt).

7. Platz, 10 Tore: Aladin Capli (Takva Peine).

8. Platz, 9 Tore: Alexander Mörtzsch (TSV Eixe).

9. Platz, 8 Tore: Finn Eilhardt (TSV Denstorf).

10. Platz, 7 Tore: Patrick Dreißigacker (Bültener SC), Andre Lüddecke (TSV Denstorf) und Marcel Runge (SV Lengede III).

13. Platz, 6 Tore: Mehmet Sincar und Alaa Hasan (beide Takva Peine).

15. Platz, 5 Tore: Paul Brons (TSV Wendezelle II), Dominik Buchholz (TSV Meerdorf), Mehdi Dagasan (Takva Peine), Leon Proest (TSV Eixe) und Sascha Scheer (SV Lengede III).

20. Platz, 4 Tore: Claas Gschwend, Juri Rudi (beide GW Vallstedt), Marlon Janeck, Vincent Mäder, Christopher Neumann, Mattes Ramp (alle Adler Handorf), Luca Krenz, Jonas Zemke (beide SSV Plockhorst), Marc Laskowski (TSV Münstedt), Max Mildner (VTU Groß Ilsede), Philipp Prommer (TSV Wendezelle II), Jonas Püschel (TSV Meerdorf) und Hüseyin Öndes (Takva Peine).

Der Vallstedter Danilo Leo (in Grün, rechts) erzielte gegen Meerdorf einen Fünferpack und steht nun gemeinsam mit zwei weiteren Akteuren an der Spitze des ligaweiten Torjäger-Rankings. Foto: Henrik Bode / regios24

Vier Tore in einem Spiel hatte Danilo Leo von Aufsteiger Grün-Weiß Vallstedt in dieser Saison schon erzielt. Nun legte er beim 9:0-Erfolg über den TSV Meerdorf einen Fünferpack nach und hat sich damit an die Spitze der Kreisklassen-Torjägerliste geschossen. Dort steht er nun gemeinsam mit Dominik Breitsohl (TSV Wendezelle II), der am vergangenen Spieltag ohne Tor blieb, und Yehia Sincar (Takva Peine), der in Lengede doppelt traf. Abgerutscht ist derweil Aladin Capli auf den siebten Platz, nachdem er noch vor einiger Zeit ganz oben zu finden war. Auf den geteilten zehnten Platz ist der Bültener Patrick Dreißigacker geklettert, der in den vergangenen drei Spielen des Sportclubs jeweils getroffen hatte.

