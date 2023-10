Sascha Podleska (in Rot) erzielte den zweiten Treffer der Lengeder und erhöhte damit vor der Pause die Führung.

Fußball-Landesliga „Männlicher Auftritt“: Lengede feiert vierten Sieg in Serie

Nun haben die Fußballer des SV Lengede auch die Abstiegsränge der Landesliga verlassen. Mit dem 4:2 (2:1)-Heimerfolg gegen den SSV Nörten-Hardenberg, dem vierten Sieg in Serie, gelang dem Team von Trainer Dennis Kleinschmidt der Sprung auf Tabellenplatz 12. „Wir haben uns von gar nichts aus der Bahn werfen lassen. Deshalb war es ein sehr männlicher Auftritt“, befand der Coach, der sich riesig über den Sieg gegen eine der gestandensten Mannschaften der Landesliga Braunschweig freute.

Die Lengeder brauchten nicht lange, um in diese Partie hineinzufinden. „Vielleicht zwei, drei Minuten – danach haben wir die erste Hälfte dominiert“, stellte Kleinschmidt fest. Es dauerte trotzdem bis zur 21. Minute, ehe der aktuell formstarke Justin Folchmann mit seinem siebten Saisontor auf 1:0 stellte. Beim 2:0 nur zwei Minuten später ging eine einstudierte Variante der Lengeder mit breit aufgestellten Achtern perfekt auf. Nutznießer war Sascha Podleska.

Lengeder lassen sich vom doppelten Rückschlag nicht beirren

Der SVL war auf einem guten Weg, kassierte in der Folge aber „zwei ganz dumme Gegentore“, meckerte Dennis Kleinschmidt. In der ersten Hälfte bekamen seine Verteidiger auf außen keinen Zugriff und ließen eine Flanke zu, die letztlich Nils Hillemann vollendete. Im zweiten Abschnitt schnürte der Nörtener seinen Doppelpack nach einem Freistoß aus dem Halbfeld. Doch die Lengeder ließen sich von diesen Rückschlägen gar nicht beirren und machten ihre Sache weiter gut. Belohnt wurde dies in der 76. Minute, als ein abgefälschter Fernschuss von Kapitän Klaas Gatermann den Weg ins Tor fand. „Das war natürlich auch etwas glücklich, aber auf jeden Fall verdient“, urteilte Kleinschmidt.

In der Folge verteidigten die Lengeder die meisten Vorstöße ihrer Gäste aus Südniedersachsen weg. „Aber wir haben uns nicht hinten reindrücken lassen“, so der Lengeder Trainer. Etwas zittrig wurde es, als der SSV nach einer Standardsituation die Latte traf. Auf der anderen Seite hatten erst Maximilian Meinecke, später Vincent Ibe große Chancen, den Sack zuzumachen. Letztlich dauerte es aber bis in die Nachspielzeit, bis Ibe den Deckel für seine Mannschaft draufmachte.

Tore: 1:0 Justin Folchmann (21.), 2:0 Sascha Podleska (23.), 2:1, 2:2 Nils Hillemann (28., 60.), 3:2 Klaas Gatermann (76.), 4:2 Vincent Ibe (90.+5).

