Woltwiesche unterliegt Oberg: Spitzentrio zeichnet sich ab

Ist das jetzt die Spitzengruppe der Fußball-Kreisliga? Der TuS Fortuna Oberg (22 Punkte, 10 Spiele), der VfB Peine (22, 9) und der TSV Wipshausen (21, 8) haben sich durch ihre Siege am 10. Spieltag von ihren Verfolgern abgesetzt. Einen wichtigen Sieg feierte der SV Herta Equord bei Schlusslicht Marathon Peine, während die TB Bortfeld die nächste Reibe hinnehmen musste.

Viktoria Woltwiesche – Fortuna Oberg 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Grigorjan (3.), 0:2, 0:3 Rotmann (69., 78.).

Oberg dominierte den ersten Spielabschnitt und führte nach nur wenigen Minuten mit 1:0. Die Woltwiescher Druckphase zeigte sich erst nach dem Seitenwechsel, für gut 20 Minuten – einen Treffer erzielten die Hausherren aber nicht. „Dann kassieren wir einen Konter zum 0:2, machen weiter auf und kriegen noch den dritten Gegentreffer“, berichtete Viktoria-Coach Sebastian Pasemann. Seiner Mannschaft fehlte über weite Strecken des Spiels die nötige Einstellung. „Wir verabschieden uns jetzt erst einmal aus der Spitzengruppe, so realistisch muss man die Situation sehen.“

TSV Dungelbeck – VfB Peine 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Eigentor Samland (49.), 0:2 Gödecke (85.).

Der VfB legt nach dem Sieg unter der Woche nach. Dabei hatten die Dungelbecker, vor dem 0:1, das Geschehen im Griff – ließen kaum Chancen zu und scheiterten selbst zweimal im Eins-gegen-Eins am VfB-Keeper. „Das ist natürlich bitter, wenn du da in Führung gehst, läuft das Spiel anders“, sagte Dungelbecks Trainer Adrian Henke. Schließlich brachte den VfB ein Eigentor der Hausherren kurz nach der Pause auf die Siegerstraße – die Entscheidung, das 0:2, fiel aber erst in der Schlussphase. „Auf dieser Leistung gegen eine echte Spitzenmannschaft können wir wirklich aufbauen, ich bin trotz der Niederlage zufrieden“, so Henke.

TSV Clauen/Soßmar – Pfeil Broistedt 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Schnotale (25.), 0:2, 0:3 Bruns (34., 43.).

„Wir haben in der ersten Halbzeit einfach viel zu viele Fehler gemacht“, analysierte Clauens Trainer Marvin Mühl. Seine Mannschaft fand sich bereits zur Pause mit drei Toren Rückstand wieder. Nach dem Seitenwechsel wurde es besser, was aber auch an den Pfeilen lag. „Sie haben durchgetauscht, da kam auch nicht mehr viel. Wir haben es aber verpasst noch einmal ranzukommen... Chancen waren da“, sagte ein bedienter Trainer Marvin Mühl.

SV Lengede II – TSV Wipshausen 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Bagus (19.), 0:2 Brennecke (24.).

Wipshausen erholte sich von der Topspielniederlage unter der Woche sichtlich schnell und ließ bei der Zweitverwertung des SV Lengede nichts anbrennen. Ein Doppelschlag binnen fünf Minuten sollte dabei die Entscheidung bringen und die Wipshäuser weiter in der Spitzengruppe der Kreisliga etablieren.

TB Bortfeld – Bosporus Peine 1:8 (0:3). Tore: 0:1 Arayici (2.), 0:2, 0:3, 0:4, 0:5 Dagasan (11., 36., 55., 56.), 0:6 Arayici (72.), 0:7 Dagasan (74.), 1:7 Eigentor Zarasiz (75.), 1:8 Arayici (78.).

Erneutes Schützenfest in Bortfeld: Acht Gegentreffer hagelte es für die TB, die damit weiterhin im Tabellenkeller feststeckt. „Immer wieder hatten wir offensiv einige Durchbrüche, sind aber aufgrund der schlechten Strafraumbesetzung nicht zu Abschlüssen gekommen“, berichtete Bortfelds Coach Florian Kula. Bosporus hingegen zeigte sich, vor allem im zweiten Spielabschnitt spielfreudig und torhungrig. So schnürte Ersin Arayici einen Hattrick und Ziattin Dagasan gar einen Fünferpack! „Wir haben Potenzial im Kader, wir geben uns noch lange nicht auf“, so Kula.

Marathon Peine – Herta Equord 1:5 (0:1). Tore: 0:1 Harms (12.), 0:2, 0:3, 0:4 Bläsig (55., 60., 65.), 0:5 (67.), 1:5 Kobiella (90.+1).

Mit dem letzten Aufgebot stemmten sich die Peiner gegen die nächste Niederlage, doch erneut war es die eklatante Schwäche bei Standardsituationen, die zur Niederlage führte. „Wir kassieren vier Gegentore nach ruhendem Ball, das ist einfach zu viel. Heute hat mir auch die Einstellung bei einigen nicht gepasst. Das ärgert mich noch viel mehr, als die Niederlage“, sagte der Peiner Trainer Klaus Reinecke.

